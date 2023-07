Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van crypto bleven tijdens het weekend in een consolidatiemodus toen het volume daalde. Bitcoin schommelde op het belangrijke niveau van $30.000, terwijl Ethereum sterk bleef op $1.800. Als gevolg hiervan is de angst- en hebzuchtindex stabiel gebleven op 50, terwijl de totale marktkapitalisatie is gedaald tot zo’n $1,19 biljoen.

XDC Network, BCH en Theta stijgen

Sommige altcoins stegen maandagochtend. Het token van XDC Network steeg met 6%, waarmee de bullish trend die vorige week begon, werd voortgezet. Evenzo stegen Bitcoin Cash, Theta Network, Tezos, Casper en Zilliqa met zo’n 1% in een omgeving met een laag volume.

Enkele van de grootste winnaars van vorige week stonden maandag in het rood. De prijs van Synthetix daalde met meer dan 6% toen het enthousiasme over de lancering van Infinex en de samenwerking met Chainlink vervaagde. Compound-, Maker-, Sui- en Injective-tokens trokken zich met meer dan 5% terug.

Er zullen deze week drie belangrijke katalysatoren zijn voor Bitcoin en andere cryptocurrencies. Ten eerste, zoals we hier schreven , zal de Federal Reserve woensdag haar besluit publiceren. Daarin verwachten analisten dat de bank zal besluiten de rente met 0,25% te verhogen en deze naar het hoogste niveau in meer dan twee decennia te duwen.

Tegelijkertijd zal de bank waarschijnlijk signaleren dat het een lange pauze zal nemen, aangezien de inflatie daalt terwijl de economie vertraagt. Uit de meest recente gegevens bleek dat de consumentenprijsindex (CPI) van het land in juni daalde tot 3,0%.

De Fed is een belangrijke entiteit wiens acties van invloed zijn op alle activa, inclusief digitale activa. Als zodanig is de kans groot dat de prijs van Bitcoin zal stijgen als de Fed verandert van hawkish in een beetje gematigd.

Bedrijfsinkomsten en opties vervallen

Ten tweede zullen de prijzen van cryptocurrency reageren op het lopende inkomstenseizoen. Meer dan 150 bedrijven, waaronder bekende bedrijven als Google en Microsoft, publiceren hun kwartaalresultaten. Als deze resultaten en hun begeleiding sterk zijn, betekent dit dat indices zoals Nasdaq 100 en S&P 500 een sprong zullen maken. Historisch gezien hebben cryptocurrencies enige correlaties gehad met deze activa.

Tot slot is er vrijdag een belangrijke expiratie van opties. Opties geven beleggers het recht maar geen verplichting om activa tegen een bepaalde prijs en tijd te kopen of verkopen. Gegevens verzameld door CoinGlass laten zien dat er nu meer dan 218.076 Bitcoin-oproepen zijn in vergelijking met 101.849 puts. Het grootste deel van deze openstaande interesse is in Deibit, CME, OKX en Binance.

De uitoefenprijs ligt tussen $31.000 en $32.000, wat betekent dat Bitcoin geleidelijk kan stijgen voorafgaand aan de vervaldatum. Ethereum heeft meer dan 2,19 miljoen oproepen en 758.000 puts. In de meeste periodes vertonen de prijzen van cryptocurrency de neiging om enige volatiliteit te vertonen voordat de opties aflopen.