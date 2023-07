Ether: activiteit biedt lichtpuntje tijdens kapitaalvlucht

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

De steeds vijandigere regelgevende houding ten opzichte van crypto in de VS heeft geleid tot toenemende onzekerheid in de sector.

Te midden van deze storm neemt Ethereum een interessante positie in. Het werd weggelaten uit de lijst met tokens die de SEC had genoemd als effecten in de Binance-rechtszaak in juni, waaronder Solana (SOL), Polygon (MATIC) en Cardano (ADA). SEC-voorzitter Gary Gensler had ook vragen ontweken of het een beveiliging vormde.

Ethereum leek zich in een grijs gebied te bevinden – zeker niet zo veilig als Bitcoin lijkt te zijn door de kaken van de gevreesde beveiligingstag, maar in een veel betere positie dan de meeste tokens die in de DeFi-ruimte werken. De daling en stijging na de (overwegend) positieve uitspraak over de Ripple-effectenfase toonden dit verder aan.

Ondanks de problemen op het gebied van regelgeving en de leegloop van de cryptomarkt in het algemeen in de afgelopen achttien maanden (zelfs na de opluchtingsrally in 2023 zijn de prijzen nog steeds ver onder hun hoogtepunt), zijn er redenen om enigszins optimistisch te zijn bij het beoordelen van de onderliggende gegevens voor Ether. Anderzijds zijn er enkele factoren die ook voorzichtigheid moeten prediken.

Activiteit blijft veerkrachtig

De strijd van Crypto vorig jaar is geen geheim. Van de klif geduwd door de verrassende ineenstorting van het Terra-ecosysteem, bleef crypto vallen. Met investeerders die uit eerste hand zagen hoe ver crypto in het risicospectrum ligt, werd de sector geteisterd toen de centrale banken overgingen op een strak monetair beleid.

Prijzen kelderden, volumes werden gedecimeerd en kapitaal vluchtte het systeem uit. ETH was niet immuun en daalde van het hoogtepunt van bijna $4.900 in november 2021 tot bijna driecijferige cijfers, voordat het vandaag weer steeg tot bijna $1.900. De onderstaande grafiek zet deze prijsactie uit tegen het 2-jaars rendement op staatsobligaties, dat de opbrengstverwachtingen laat zien (weergegeven op een omgekeerde schaal), en benadrukt hoe het activum het moeilijk heeft gehad terwijl de rendementen explosief zijn gestegen.

Maar ondanks deze enorme afname, is de activiteit op Ethereum, wanneer we naar on-chain data kijken, veerkrachtiger dan je misschien had verwacht.

Transacties daalden het afgelopen jaar en daalden gestaag van ongeveer 1,3 miljoen transacties per dag op het hoogste niveau van ETH/USD in november 2021 tot ongeveer 1 tot 1,1 miljoen aan het begin van 2023, waar ze sindsdien zijn gebleven.

Dit betekent dat transacties ongeveer 20% lager liggen dan in november 2021. Maar als we naar de prijs kijken, is Ether meer dan 60% lager dan zijn hoogtepunt. Dit is een meer onelastische relatie dan sommigen hadden voorspeld, en hoewel de bearmarkt duidelijk gruwelijk was, geeft dit toch een klein lichtpuntje.

De haalbaarheid van Ether op de lange termijn zal altijd afhangen van het gebruik ervan – hoe meer mensen Ethereum gebruiken, hoe meer vergoedingen worden betaald, hoe meer staking-opbrengst wordt verdiend, hoe meer Ether wordt verbrand. Kortom, hoe succesvoller Ether is.

Nogmaals, dit wil niet zeggen dat Ether een goed jaar heeft gehad. Het blijft zwaar verlieslatend voor iedereen die in de hysterische bullmarkt heeft gekocht. Bovendien, kijkend naar de totale waarde vergrendeld (TVL) op het platform, die kan worden gezien als een andere graadmeter voor hoe het netwerk het doet, zijn de vooruitzichten minder rooskleurig.

TVL is 77% gedaald ten opzichte van zijn hoogtepunt, een opname van $85 miljard. Hoewel een groot deel hiervan te wijten is aan zeer speculatieve tokens en protocollen zonder echt nut die op de Ether-bandwagon springen voordat ze het afgelopen jaar zijn weggevaagd, is de terugval ernstig en laat zien hoe hard DeFi is geraakt. Zelfs als we de TVL beoordelen in ETH-termen in plaats van in dollars, is de daling aanzienlijk.

Regulatie

Dit brengt ons terug bij de regelgeving. De toekomst van DeFi, en voor een groot deel Ethereum, kan gebaseerd zijn op de tokenisatie van activa. Er is lang gedroomd over activa uit de echte wereld, zoals aandelen en obligaties, met enthousiastelingen die zweren dat dit de toekomst is.

Als dit gebeurt, zullen regelgevers aan boord moeten komen. Om de toegang tot de door blockchain gedomicilieerde wereld open te stellen voor trade-fi, moeten er duidelijke kaders worden gecreëerd. In die zin vertegenwoordigt de regelgevende strijd een cruciale strijd voor de toekomst van DeFi.

Het kan jaren duren om uit te spelen, maar er is nu tenminste een beweging in de richting van het creëren van een duidelijker beeld, te beginnen met de Ripple-uitspraak. Er is nog een lange weg te gaan (zowel voor de Ripple-zaak als voor de blockchain-industrie als geheel), maar het voelt onvermijdelijk dat we wetgevers eindelijk een formeel kader rond de sector zullen laten creëren.

Hoe dan ook, als het gebruik van Ethereum veerkrachtig blijft, zullen er betere dagen komen. Maar voorlopig blijven er barrières bestaan.