Pro zegt dat Bitcoin dit jaar $50.000 zal bereiken: rally voor Chancer-token ook mogelijk?

Bitcoin is dit jaar al met ongeveer 80% gestegen, maar de Chief Executive van Nexo is ervan overtuigd dat er nog meer ruimte is om te stijgen.

Bitcoin zou tegen het einde van het jaar $50.000 kunnen bereiken

In een recent interview met CNBC zei Antoni Trenchev dat het denkbaar was dat ‘s werelds grootste cryptocurrency het jaar zou eindigen tussen $40.000 en $50.000.

De CEO van het cryptoleningbedrijf verwacht dat BTC zal herstellen zodra de Federal Reserve bevestigt dat er een einde komt aan de verkrappingscyclus. Dat komt omdat een soepel monetair beleid de interesse in risicodragende activa stimuleert.

Merk op dat de totale inflatie in juni slechts een percentage boven de doelstelling van 2,0% van de Fed lag (lees hier meer). Dat suggereert dat de centrale bank nu dichter bij een spil zit. Dat is waarschijnlijk de reden waarom andere verwachten, waaronder professor Carol Alexander, ook verwachten dat Bitcoin tegen het einde van 2023 $50.000 zal bereiken. De prijsdoelstelling signaleert vanaf hier nog eens 65%.

Interessant is dat andere cryptocurrencies doorgaans positief reageren op kracht in Bitcoin, aangezien het een graadmeter is. Daarom is het waarschijnlijk dat opkomende platforms zoals Chancer.com er ook van zullen profiteren zodra de BTC zijn volgende stap omhoog ontgrendelt.

Chancer combineert crypto en weddenschappen

Chancer is in de eerste plaats een sociaal gokplatform – een platform dat uniek is omdat het twee snelgroeiende markten samenvoegt: cryptocurrency en gokken.

Het is gebouwd op een blockchain en wordt aangedreven door een native $CHANCER-token. Het gebruik van de BSC0-token is een toegangsbewijs voor het maken van en deelnemen aan weddenschappen op van alles en nog wat – of het nu gaat om de aanstaande verkiezingen of misschien een voetbalwedstrijd die je met vrienden wilt bekijken.

Vergeet niet dat Chancer zich inzet om een gedecentraliseerd netwerk te worden. Dat betekent dat de community uiteindelijk een grotere rol zal spelen bij het bepalen van de toekomstige richting. Om dat recht van zeggenschap in kritieke zaken met betrekking tot het bedrijf uit te oefenen, moeten gebruikers het $CHANCER-token bezitten.

Bovenop de bovengenoemde use-cases van het native token dat momenteel in voorverkoop is, is $CHANCER ook een investering en schommelt de prijs op basis van vraag en aanbod.

De presale van Chancer-tokens is sterk in trek

Chancer heeft al bijna $1,0 miljoen opgehaald met de verkoop van tokens – een indicatie dat de vraag groot is, wat een nogal rooskleurig beeld schetst van wat de toekomst ervoor in petto heeft.

Het native token zal naar verwachting $0,021 bereiken aan het einde van de huidige presale. Ter vergelijking: het token is momenteel $0,01 waard. Simpel gezegd, $CHANCER zal vanaf hier naar verwachting meer dan 100% stijgen.

Net als peers, zal het crypto-token op opmerkelijke beurzen verschijnen zodra de voorverkoop voorbij is. Dat is meestal een zinvolle katalysator voor een digitaal activum en helpt ook veel bij de prijsstijging.

Investeren in het genoemde token is vrij eenvoudig en dat wordt hier goed uitgewerkt op de website.

Het NFL-seizoen zal ook $CHANCER helpen

Onthoud dat de cryptomarkt als geheel zou kunnen profiteren van meerdere winden in de rug.

De VS lijkt bijvoorbeeld op het punt te staan een Spot Bitcoin ETF goed te keuren, aangezien de machtige BlackRock Inc er een heeft aangevraagd. De vermogensbeheerder heeft een reputatie dat hij geen aanvraag indient voor een op de beurs verhandeld fonds totdat hij er bijna absoluut zeker van is dat de toezichthouder het niet in de weg zal staan. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan staat Europa klaar om tegen het einde van het jaar ook een Spot Bitcoin ETF te introduceren.

Bovendien zijn er een aantal katalysatoren die met name Chancer.com ten goede kunnen komen. Dat omvat het NFL-seizoen dat over ongeveer een maand van start gaat. De sportcompetitie zal waarschijnlijk resulteren in een sterke toename van weddenschappen en het op blockchain gebaseerde platform kan hiervan profiteren, aangezien het in het hart van gokken en digitaal gamen zit.

Het is belangrijk op te merken dat gokken en digitaal gamen in 2023 $90 miljard waard is en naar verwachting de komende jaren zal groeien met een CAGR van 10% – en Chancer als platform en het native token als investering zullen meer grip krijgen op de bovengenoemde marktgroei.

Ga voor meer informatie over de lopende presale naar Chancer.com.