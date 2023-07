Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) zegt dat het premium advertentievrije abonnement nu iets meer gaat kosten. De aandelen sloten maandag ongeveer 8,0% lager.

Hoeveel heeft Spotify de prijzen verhoogd?

Het streamingbedrijf voor muziek en podcasts verhoogde de prijs van zijn abonnement voor één gebruiker in de Verenigde Staten met $1,0 tot $10,99 per maand.

Het marktlandschap is blijven evolueren sinds onze lancering. Om te kunnen blijven innoveren, veranderen we onze premiumprijzen in een aantal markten over de hele wereld.

Het nieuws komt slechts een dag voordat Spotify de resultaten over Q2 zal rapporteren. Consensus is dat het Zweedse bedrijf dit kwartaal 70 cent per aandeel verliest op $3,6 miljard aan inkomsten.

Een jaar eerder had het 86 cent verlies per aandeel, maar een lagere omzet van $2,9 miljard. Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies op Spotify-aandelen.

Visie van analisten op de groei van het aantal abonnees in het tweede kwartaal

Spotify verhoogde vandaag ook de prijs van zijn gezinsabonnement met een dollar, maar het premium duo-abonnement kost nu $2 meer.

Gebruikers krijgen een respijtperiode van een maand voordat de bijgewerkte prijzen op hen van toepassing zijn. Nieuwe prijzen zullen binnenkort ook via e-mail aan abonnees worden meegedeeld, zoals aangegeven in het persbericht.

Deze updates helpen ons om waarde te blijven leveren aan fans en artiesten op ons platform.

Street verwacht dat het in New York genoteerde bedrijf tegen het einde van het tweede kwartaal 217 miljoen abonnees zal rapporteren. Ter vergelijking: een jaar geleden had het er in totaal 188 miljoen. Vorige maand zei Wolfe Research-analist Zach Morrissey dat het aandeel Spotify een stijging van $190 had.