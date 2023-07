Resultaten Microsoft Q4: ‘ze staan vooraan om geld te verdienen met AI’

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) ging dinsdag na sluitingstijd langzaam achteruit, ook al rapporteerde het marktverslaande resultaten voor het vierde financiële kwartaal.

Beleggers lijken echter niet tevreden met Azure, dat achtereenvolgens daalde. Toch zei Dan Ives, een senior analist bij Wedbush Securities, vandaag op CNBC’s “Closing Bell: Overtime“:

Vergeet niet dat het cloudplatform een jaar-op-jaar omzetgroei van 27% zag (constante valuta), wat niettemin in lijn was met de schattingen van Street.

Microsoft aandelen zijn momenteel ongeveer 45% gestegen voor het jaar.

Microsoft Corp presteerde beter dan verwacht in alle drie de segmenten in het vierde kwartaal. Een analist van Wedbush zei:

Als je naar deze cijfers kijkt, is het moeilijk om er gaten in te prikken. Het is een aandeel dat over 24 uur groen zal zijn zolang de voorspelling in lijn is met iets hoger. Ik beschouw dit als een marktkapitalisatie van $3,5 biljoen in een jaar.