3 redenen waarom de aandelenkoers van Boohoo met 55% zou kunnen stijgen

De aandelenkoers van Boohoo (LON: BOO) maakte donderdag een sterke bullish uitbraak toen investeerders zich concentreerden op de Ocado short-squeeze. De aandelen stegen met meer dan 8% en bereikten een hoogtepunt van 40p, het hoogste niveau sinds 6 juni. Het is met meer dan 26% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni van dit jaar.

Waarom stijgt het aandeel BOO?

Er zijn drie belangrijke redenen waarom de aandelenkoers van Boohoo zo stijgt. Ten eerste geloven sommige investeerders dat Boohoo een overnamedoelwit zou kunnen worden, dankzij de goedkope waardering en de sterke naamsbekendheid in het VK.

Dit standpunt werd voortgezet nadat Frasers, het moederbedrijf van SportsDirect, zijn belang in het bedrijf had vergroot. Het verhoogde zijn belang in het bedrijf van 5% naar 6,7%. In een verklaring zei Frasers dat Boohoo een goed merk was dat behoorlijk ondergewaardeerd was.

Ten tweede stijgt het aandeel in het licht van de aanhoudende short-squeeze van Ocado Group. Ocado aandelen zijn de afgelopen maanden met meer dan 150% gestegen, omdat investeerders de kans op een overname toejuichten. Ocado maakte ook een sprong nadat het bedrijf deze week een patentzaak van 200 miljoen pond won.

Daarom trekken analisten parallellen over Ocado en Boohoo. De twee zijn zeer populaire ‘technologie’-merken in het VK die ook zeer kortgesloten zijn. Dara van Morningstar laat zien dat Boohhoo een shortbelang heeft van 4,97% terwijl dat van Ocado 5,61% bedraagt. Andere bedrijven met veel shortposities in het VK zijn Kingfisher, Moonpig en Hammerson.

Als zodanig zijn sommige beleggers van mening dat de aandelenkoers van Boohoo ook door een short-squeeze zou kunnen gaan. Een short squeeze is een periode waarin investeerders hun positionering voor bedrijven met een grote shortpositie vergroten in een poging hun aandelen omhoog te stuwen.

Ten slotte is de aandelenkoers van Boohoo gestegen vanwege de sterke prestaties van andere fast fashion-aandelen. H&M aandelen zijn dit jaar met meer dan 53% gestegen, terwijl Inditex met 35% is gestegen. Zal een van deze bedrijven een bod uitbrengen op Boohoo?

Vooruitzichten voor de aandelenkoers van Boohoo

Boohoo stock heeft de afgelopen jaren een tumultueuze periode doorgemaakt. Het is met meer dan 90% gecrasht, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van slechts 502 miljoen pond. Uit gegevens blijkt dat de insiders in al deze periode geen aandelen hebben verkocht. In plaats daarvan kocht een insider enkele maanden geleden aandelen ter waarde van meer dan 10 miljoen pond.

Insiders bezitten nog steeds 23,2% van het bedrijf. In tijden van onrust hebben insiders de neiging om hun inzet te dumpen. Daarom is het positief dat deze mensen hun aandelen hebben behouden

Ik geloof ook dat Boohoo zijn dieptepunt heeft bereikt en dat de situatie de komende twaalf maanden zal verbeteren. Ten eerste dalen de kosten van zakendoen en de consumenteninflatie, wat zou kunnen leiden tot meer vraag naar de aandelen.

Zoals hierboven getoond heeft het aandeel een sterke bodem gevormd rond 32p. Bij analyse van prijsacties is dit patroon met dubbele bodem meestal een positief beeld. Mijn doel voor het aandeel is het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 61p, wat 55% boven het huidige niveau ligt.