Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

S&P Global (NYSE: SPGI), de gigantische financiële dienstverlener, had een gemengd kwartaal toen de vraag naar zijn oplossingen matigde. De omzet van het bedrijf steeg met 3,7% tot $3,1 miljard. Dit is ongeveer $40 miljoen hoger dan wat analisten hadden verwacht.

De inkomsten uit marktinformatie stegen tot $1,07 miljard, terwijl de beoordelingen, inzichten in grondstoffen en mobiliteit stegen tot respectievelijk $851 miljoen, $462 miljoen en $369 miljoen. Indices inkomsten stegen met 3% tot $348 miljoen.

Voor het jaar verwacht het bedrijf dat de omzet met 10% tot 12% zal stijgen, terwijl de operationele marge tussen de 34% en 35% zal liggen. De kapitaaluitgaven zullen $140 miljoen bedragen. In een verklaring zei Douglas Peterson, de CEO van het bedrijf:

“Met het huidige snelle tempo van technologische vooruitgang, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie, zijn we nog nooit zo enthousiast geweest over het potentieel voor krachtige nieuwe oplossingen en tools die S&P Global binnenkort aan onze klanten zal kunnen bieden.”

S&P Global is een dividendaristocraat waar veel mensen niets van weten. Het is niettemin bekend bij veel leiders in de bedrijfs- en overheidssector. Het heeft een leidend aandeel in belangrijke industrieën.

Zo is het een van de drie grootste kredietbeoordelaars ter wereld. De anderen zijn Moody’s en Fitch. Het is ook een van de vier grootste indexaanbieders ter wereld, met als andere MSCI, FTSE Russell en Bloomberg.

S&P Global is ook eigenaar van Platts, een van de grootste spelers op de grondstoffenmarkt. Door de jaren heen is het bedrijf gegroeid door overnames. De meest recente grote buy-out was IHS Markit in een deal van $44 miljard, zoals we in dit artikel schreven.