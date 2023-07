Voorspelling Kleros: PNK stijgt bij nieuwe kijk op gedecentraliseerde arbitrage

De prijs van Kleros steeg dinsdag enorm nadat het nieuwe cryptocurrency-project Worldcoin (WLD) live ging, waarbij het native Kleros-token PNK steeg tot $0,024. Terwijl de meeste cryptocurrencies op de dag lager of vlak werden verhandeld, steeg PNK met meer dan 9%, deels nadat mede-oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin, Proof of Humanity en het gedecentraliseerde rechtssysteem van Kleros noemde in zijn post over Worldcoin.

Ondertussen bleef de Chancer presale meer investeerders aantrekken, met een totaal opgehaald bedrag van $990.000.

Vitalik benadrukt Kleros in bericht over Worldcoin

Kleros (PNK) is een gedecentraliseerd arbitrageprotocol dat een platform biedt voor geschillenbeslechting in de Web3-economie. Het project is in juli 2018 van start gegaan en probeert een brug te slaan tussen de crypto-economie en het rechtssysteem via een op blockchain gebaseerde tool voor de beslechting van geschillen.

Kleros treedt niet alleen op als een betrouwbare scheidsrechter voor zaken op dApps, maar is ook een gedecentraliseerde betalingsdienst. PNK is een ERC20 utility-token die het Kleros-ecosysteem aandrijft, waarbij tokenhouders deels juryleden worden.

Deze unieke blockchain-architectuur is waar Vitalik naar verwees toen hij sprak over de problemen rond “bewijs van persoonlijkheid” of het zogenaamde “unieke menselijke probleem“.

Worldcoin (gemaakt door Sam Altman, CEO van OpenAI en Alex Blania van Tools for Humanity) is een van de grootste bewijzen van persoonlijkheidsprojecten. Zoals Invezz meldde, ging het mainnet van het project maandag live. Vitalik zegt dat de gedecentraliseerde rechtbank van Kleros een van de mechanismen biedt om de kwestie van de unieke persoon op te lossen. De prijs van Klero lijkt te zijn gestegen na deze opmerkingen.

Kleros prijsvoorspelling

Hoewel het geen voorspellingsmarktplatform is, zoals Chancer, is het ontwerp van Kleros er een waarbij dApps en legacy-financieringsplatforms zouden kunnen profiteren van goedkope arbitrage. Dit is door gebruik te maken van het PNK-token, een op slimme contracten gebaseerd escrow-systeem en orakelresoluties. PNK wordt gebruikt om juryleden en houders te stimuleren voor bestuursdoeleinden.

In termen van prijsprestaties is het hoogste punt ooit voor het token $0,38, bereikt in mei 2021. PNK handelt lager sinds oktober 2022, de dalingen vielen samen met de bredere neerwaartse trend van de cryptomarkt.

De altcoin is momenteel bearish en zou opnieuw kunnen dalen als winstnemingen en een bredere uitverkoopdruk aanhouden. Als zodanig kan het gebied rond $0,026 het onmiddellijke weerstandsniveau voor de altcoin bieden. $0,020 zou het primaire ondersteuningsniveau kunnen zijn.

Wat is Chancer?

Net als Kleros brengt Chancer een revolutionair op blockchain gebaseerd systeem naar de traditionele markt. In de whitepaper beschrijft het project een peer-to-peer (P2P) gokplatform voor Web3. Dat betekent dat Chancer, in tegenstelling tot traditionele bookmakers en andere gokaanbieders, een nieuw ecosysteem biedt waar gokkers zelf controle hebben over de markten die ze creëren, delen en waarvan ze profiteren.

Een uniek aspect van Chancer is de decentralisatie en transparantie, waarbij gokmakers niet alleen kunnen profiteren van aangepaste P2P-markten, maar ook van andere verdienmogelijkheden in de vorm van staking en bestuursbeloningen.

Bezoek Chancer.com voor meer informatie over dit project.

$CHANCER prijsvoorspelling

Het platform van Chancer is in ontwikkeling en heeft momenteel het native token $CHANCER in presale. Zoals de afgelopen dagen op verschillende manieren is benadrukt, zijn de $CHANCER-tokens die tijdens de presale aan investeerders worden aangeboden snel uitverkocht. De belangstelling voor het project wordt onderstreept door hoe snel het team erin is geslaagd om bijna $1 miljoen van de beoogde $15 miljoen op te halen.

De huidige prijs van $CHANCER is $0,011. Het zal dan tijdens de volgende presale fase stijgen tot $0,012 en in elke volgende fase blijven stijgen totdat het $0,021 bereikt.

Hoewel we geen prijsvoorspelling kunnen doen voor $CHANCER op basis van de tokenverkoop en waardeveranderingen, is het mogelijk om mogelijke doelen te markeren wanneer tokens beginnen te handelen op beurzen.

Als alles goed gaat voor Chancer, als de marktomstandigheden het toelaten, zou het eerste grote doel in 2024 tussen $0,5 en $1 kunnen liggen.

Niets suggereert dat $CHANCER dit zeker zal doen, maar als alle markten zich herstellen, kunnen hogere niveaus voor de prijs van het token haalbaar zijn.

Welke factoren kunnen de Chancer-prijs in 2024 beïnvloeden?

Hoogstwaarschijnlijk is een van de factoren die enorm kunnen zijn voor de tokenprijs van Chancer het potentieel van zijn P2P-weddenschapsmarkt te midden van een groeiprognose van 11% voor de wereldwijde gokindustrie.

Ook de lancering van het bètaplatform en testnetten voor marketmaking, virtuele weddenschappen en livestreaming in het vierde kwartaal zouden belangrijke gebeurtenissen kunnen zijn. De lancering van het Mainnet en de uitrol van het governance-protocol in het eerste kwartaal van 2024 zou ook een langverwachte ontwikkeling kunnen zijn.

Vaak zijn dergelijke mijlpalen gekomen met een grotere vraag naar het onderliggende utility-token op de open markt.

Een andere trigger zou de uiteindelijke notering van de tokens op de belangrijkste cryptocurrency-uitwisselingen kunnen zijn, die volgens de roadmap in het derde kwartaal wordt verwacht. De markt voor cryptocurrency is geen onbekende voor tokens die 50x, 100x exploderen wanneer ze live gaan op platforms zoals Coinbase en Binance – vooral tijdens een bullmarkt.

Afgezien van deze factoren is het goed om op te merken dat crypto nog steeds een ontluikende ruimte is. Een samenloop van allerlei soorten tegenwind kan negatieve triggers met zich meebrengen.