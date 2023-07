Leverancier crypto-mininghardware Phoenix Technology overweegt IPO in VAE

Het nieuwste cryptocurrency-rapport speculeert dat mining detailhandelaar Phoenix Technology van plan is om naar de beurs te gaan in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Phoenix het eerste beursgenoteerde bedrijf voor digitale activa in de VAE wordt.

Crypto mining hardware retailer Phoenix in preliminary talks with UAE for IPO — Camie.lens(🌸, 🌿) (@CamieAsha) July 28, 2023

Phoenix Technology plant IPO in VAE

Copy link to section

Phoenix Technology is een gerenommeerde hardwaredetailhandelaar in cryptocurrency-mijnbouw die een toonaangevende mijnbouwfaciliteit in het Midden-Oosten ontwikkelt. Ondertussen wezen speculaties erop dat het bedrijf dit jaar een beursnotering zou kunnen bereiken.

De besprekingen bevinden zich in de beginfase. Details over de omvang en datum van de IPO blijven dus instelbaar. Ondertussen komen de overwegingen van Phoenix overeen met de inspanningen van de VAE om van de regio een crypto-hub te maken.

De pro-crypto-regelgeving van de VAE heeft toonaangevende bedrijven in de cryptocurrency-industrie aangetrokken, waaronder OKX, Bybit en Binance Holdings. Dat is anders dan de situatie in de VS, waar regelgevers de digitale-activasector hebben aangevallen zonder duidelijke regelgeving, hoewel dit op het punt staat te veranderen (lees hier meer).

Het rapport voegde toe dat Phoenix Technology meer dan 700 megawatt spanning exploiteert in Europa, de VS, het Midden-Oosten en Canada. Ondertussen bouwt het bedrijf een crypto-miningbedrijf van $2 miljard op in de VAE, waarmee het zijn positie als een van de beste leveranciers van mining hardware verstevigt.

Het regelgevingslandschap van de VAE

Copy link to section

De Verenigde Arabische Emiraten is een van de landen met cryptovriendelijke regels. Coinbase neemt bijvoorbeeld zijn toevlucht tot de VAE te midden van geïntensiveerde regelgeving in de VS. Bovendien heeft het land zichzelf verwijderd van de grijze lijst, die bestaat uit landen die illegale fondsen niet opsporen.

Op 9 maart keurde de VAE de wet op digitale activa goed en introduceerde de Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. Dat was een enorme stap die het land zou kunnen vestigen als een leider in de crypto-industrie.

Ondanks de vriendelijke omgeving voor cryptozaken, zijn financiële regelgevers in de VAE streng in de omgang met bedrijven die deadlines niet halen en voldoen aan de vereiste vereisten. Zo verloor de lokale uitwisseling BitOasis zijn licentie nadat het de deadline van de toezichthouder niet had gehaald.