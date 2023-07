Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Procter & Gamble Co (NYSE: PG) steeg vanmorgen na het rapporteren van beter dan verwachte resultaten voor het vierde financiële kwartaal.

P&G’s begeleiding voor het volledige jaar

De gigant in consumptiegoederen liet ook weten dat het nu tussen $6,25 en $6,43 per aandeel verwacht in het boekjaar 2024, bij een omzetgroei van 3,5% – ongeveer in lijn met schattingen van Street. Op CNBC’s “Squawk Box” zei CEO Jon Moeller vandaag:

We zijn zeker aangemoedigd door het kwartaal dat we net hebben afgerond; elke categorie groeit. Volumes komen aardig op gang. Het momentum is over het algemeen aan het opbouwen.

De inflatie, merkte hij op, was een gemengd beeld, waarbij sommige grondstoffen versoepelden, terwijl andere nog krap bleven. De aandelen van Procter & Gamble zijn nu 10% hoger dan eind mei.

P&G bleef marktaandeel opbouwen in het vierde kwartaal

P&G schreef kracht toe aan zijn onlangs afgesloten kwartaal hogere prijzen en gunstige mix die hielpen bij het verhogen van de brutomarge met 380 basispunten. De algemeen directeur liet weten:

We hebben een aandeel opgebouwd. We waren pre-COVID al aan het bouwen. We hebben een aandeel opgebouwd tijdens COVID. We hebben post-COVID gedeeld. Er is wat handel, maar het net is loyaliteit aan merken die het werk doet.

De verzendingsvolumes daalden echter met 1,0% in het vierde kwartaal, volgens het persbericht over de inkomsten. Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies voor het aandeel Procter & Gamble.

Opmerkelijke cijfers in P&G Q4 winstrapport

