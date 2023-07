Beleggers trekken naar Shiba Memu terwijl top meme-coins inzakken

Volgens gegevens op Coinmarketcap begonnen top meme-munten de week op een laag pitje. Hun marktkapitalisatie is met 1,09% gedaald, terwijl het handelsvolume met 17,23% is gedaald. Terwijl de verder populaire munten een hit krijgen, steelt een nieuwe rivaal, Shiba Memu (SHMU) de show met zijn voortdurende presale.

De presale van Shiba Memu, die een paar weken geleden van start is gegaan, heeft 48.468.572 verkocht, wat de groeiende interesse in het project onder crypto-investeerders aantoont.

Grote meme-munten verliezen aan populariteit

Afgezien van Dogecoin (DOGE), dat de laatste tijd voortbouwt op speculaties van het X-platform (voorheen Twitter) dat cryptobetalingen introduceert en specifiek DOGE-betalingen toestaat, gaat de rest van de populaire meme-munten langzaam. PEPE is bijvoorbeeld de afgelopen zeven dagen met 6% gedaald en zet zijn daling vandaag voort met een daling van 3%.

Crypto-investeerders lijken op weg te zijn naar nieuwe meme-tokens, gezien de trend van nieuwe projecten die snel in populariteit toenemen, waardoor ze meer rendement op investeringen bieden in vergelijking met reeds populaire projecten. Volgens gegevens op Coinmarketcap zijn de beste meme-muntwinsters grotendeels nieuwe projecten.

BALD, Vita Inu (VINU), INU en KEKE hebben bijvoorbeeld allemaal meer dan 30% prijsstijgingen geregistreerd in de afgelopen zeven dagen. Vooral BALD is de afgelopen 24 uur met 53% gestegen.

Dogecoin en Shiba Inu daarentegen wonnen de afgelopen zeven dagen slechts 6% en 9% en de prijzen zijn al begonnen te dalen.

Waarom trekken investeerders massaal naar Shiba Memu?

Behalve dat het een meme-token is die concurreert met onder meer Shiba Inu (SHIB) en Dogecoin (DOGE), is Shiba Memu een revolutionaire cryptocurrency die kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain-technologie combineert om een onstuitbare, volledig zelfvoorzienende marketingkrachtpatser te creëren. De hype rond AI biedt met name een geweldige investeringsmogelijkheid voor crypto-investeerders die groots willen profiteren van de industrie.

Shiba Memu wil meer inhoud genereren dan een tabloidkrant. Dat betekent dat je miljarden stukjes gegevens moet invoeren in persberichten en marketingmateriaal. De inhoud zal overal op fora en sociale media worden gepubliceerd.

Het door AI aangedreven cryptoproject zal ook de prestaties van zijn eigen marketinginspanningen monitoren en analyseren, en strategieën aanpassen om de resultaten te optimaliseren, zoals een pagina uit de Art of War. De AI-technologie stelt het in staat om rechtstreeks met gebruikers in contact te komen via een robotachtig dashboard waarmee gebruikers kunnen communiceren met de AI, feedback kunnen geven, suggesties kunnen doen en zelfs vragen kunnen stellen.

Naast de technologie is de waarde van het SHMU-token door de voorverkoop om de paar uur gestegen. Op het moment van schrijven ging een SHMU voor 0,016975 USDT, maar zal naar verwachting in de komende 5 uur stijgen tot 0,017200 USDT. Om deel te nemen aan de presale, klik hier.