Is Shiba Memu de volgende meme-crypto die in 2023 explodeert?

Shiba Memu (SHMU), een AI-geleide meme-token die op de markt wordt gebracht als een showoff, opereert in een eigen niche. Het meme-token verschijnt op het moment dat de vraag naar AI groot is en groeit. Maar wie sluit zich niet aan bij het oude verhaal van meme-cryptocurrencies? Dit zijn tokens die in dagen tot 50x kunnen stijgen. Door AI en blockchain te combineren, wil SHMU het meme-verhaal repliceren. Maar in tegenstelling tot zijn voorgangers heeft Shiba Memu meer mogelijkheden. Het kan meer dan mensen kunnen. Misschien verklaart dat de snel verkopende presale, die tot nu toe $1,28 miljoen heeft opgebracht.

Waarom is Shiba Memu uniek?

Shiba Memu is een crypto-token dat gebruikmaakt van AI en blockchain om een zelfvoorzienende marketing krachtpatser te creëren. Als zodanig kan Shiba Memu zijn eigen PR schrijven en zichzelf online promoten. Met een AI-mogelijkheid zal Shiba Memu naar verwachting meer werk uitvoeren dan 100 marketingbureaus samen. Hoe is dit mogelijk?

We kennen de kracht van AI al. Het kan complexe fenomenen lezen, voorspellen en helpen begrijpen. Denk hier eens over na: terwijl jij slaapt, moe wordt of onderduikt van je werk, werkt AI. Het wordt niet moe. Shiba Memu kan werken terwijl de rest slaapt, 24/7.

In de toekomst kan Shiba Memu intelligenter en krachtiger worden naarmate het elke keer leert. Het kan het web doorzoeken op de beste marketingideeën, deze cureren en toepassen om zijn strategieën te verbeteren.

Is Shiba Memu een goede investering?

Meme-cryptocurrencies zijn enkele van de meest populaire vanwege hun vermogen om te stijgen met supernormale niveaus. Meme-investeerders plukken de vruchten van deze exponentiële prijsstijgingen.

Dit jaar zijn de meeste traditionele meme-tokens zoals Dogecoin en Shiba Inu ingetogen in een bearmarkt. Als gevolg hiervan hebben investeerders zich gericht op nieuwkomers met een aanzienlijk potentieel. Het heeft gewerkt.

Tokens zoals PEPE, dat dit jaar debuteerde, stegen met percentages van duizend cijfers. Vroege investeerders hebben veel geoogst wanneer deze prijsmomentums beginnen of aanhouden.

Shiba Memu is een aanzienlijk kanstoken, gezien zijn unieke AI-hoek. Het potentieel is dus nu en in de toekomst robuust. Deze investeringsthesis beschouwt het token als ideaal voor investeerders die kijken naar meme-cryptocurrencies met een nieuwe use-case.

Een zorg van meme-investeringen is het onvermogen van de activa om winsten vast te houden, aangezien ze worden aangedreven door hypes. Shiba Memu heeft geen hype nodig om zijn doel te bereiken. Het kan dit onafhankelijk doen en meer use cases verkennen met behulp van AI. Dit betekent dat de waarde ervan op de lange termijn duurzaam kan zijn.

Maar ook, investeren in crypto hoeft niet saai te zijn. Shiba Memu-gebruikers kunnen communiceren met de robot-AI, vragen stellen en updates krijgen over wat hot, trending of nieuw is. Naarmate het project groeit, profiteert de gebruiker ook van de toegang tot informatie. Dit is cruciaal om de wereld van blockchain, crypto en AI te begrijpen.

Zal Shiba Memu exploderen in 2023, 2024?

De presale van Shiba Memu vindt plaats over slechts acht weken. Na 8 weken start de projectontwikkeling.

Shiba Memu zal echter in het derde kwartaal van 2024 beginnen met noteren op gecentraliseerde beurzen. Van daaruit kunnen enorme prijsbewegingen worden verwacht. Uit de geschiedenis van prijsbewegingen van meme-tokens kan een stijging van 10x en tot 50x worden verwacht.

Moet je deze week Shiba Memu kopen?

Voor liefhebbers van Shiba Memu is vandaag kopen beter dan morgen. De prijs van het token stijgt elke dag om 18.00 uur GMT. Dus elke dag die voorbijgaat, betalen investeerders een hogere prijs om de tokens in de presale te krijgen.

Het token wordt gewaardeerd op $0,0244 tegen de tijd dat de presale eindigt. Dit is het dubbele van de prijs van $0,011125 aan het begin van de presale. Nu kopen is een unieke kans om het token te verwerven voordat de waarde ervan stijgt.