Het bull-argument voor crypto: is er weer een run op komst nu verwachting van renteverhogingen vertraagt?

Het sentiment binnen crypto is de afgelopen negen maanden opmerkelijk omgeslagen. Na een bearmarkt die de hele activaklasse op zijn grondvesten deed schudden en de reputatie van de sector in het slijk sleepte toen verschillende schandalen de ruimte toesloegen, keert het optimisme eindelijk terug.

Ondanks het herstel van zowel het sentiment als de prijzen in de hele ruimte, hebben we onlangs het potentieel besproken voor een vertraagd effect van krap monetair beleid om op de parade te regenen, waarbij we argumenten uiteenzetten waarom het macrobeeld misschien niet zo rooskleurig is voor crypto als sommige investeerders. geloven.

In dit stuk zullen we echter een reeks bullish indicatoren beoordelen, om te analyseren waarom sommigen speculeren dat er een keerpunt is bereikt. Het blijven zeer onzekere tijden en het risico is ongetwijfeld groot. Voor crypto-investeerders is er in ieder geval veel meer hoop dan negen maanden geleden, toen FTX instortte en Bitcoin kort daarna daalde tot $15.500.

Het bull argument

De meest voor de hand liggende plek om te beginnen is met opbrengsten. Na een overgang naar een nieuw renteparadigma in maart 2022, heeft de Federal Reserve een meedogenloze reeks rentestijgingen doorgemaakt, waardoor risicoactiva vorig jaar in een neerwaartse spiraal terechtkwamen, inclusief alles wat met crypto te maken heeft.

Na de stijging van woensdag met 25 basispunten verwacht de markt dat de reis ten einde loopt – met misschien nog maar één stijging (of zelfs nog). Daarmee lijkt het zware gewicht rond de enkels van Bitcoin eindelijk los te laten. Om de gevoeligheid van het activum voor rentetarieven te illustreren, die gedurende het grootste deel van zijn bestaan voorafgaand aan het afgelopen jaar bijna nul waren, is een regressie van de prijs van Bitcoin ten opzichte van het rendement op tweejarige staatsobligaties indicatief. De tweejaarsrente beweegt meestal mee met de renteverwachtingen en is in de onderstaande grafiek op een omgekeerde as in kaart gebracht.

Naast de opbrengsten heeft Bitcoin zich historisch gezien ook verplaatst in cycli van vier jaar. We zijn nu negen maanden verwijderd van de volgende halvering, die gepland staat voor april 2024. Omdat er tot nu toe slechts drie halveringen zijn geweest, is het moeilijk om veel gewicht te hechten aan de effecten ervan (om nog maar te zwijgen van dat tenminste één, zo niet twee, vond plaats toen Bitcoin minimale liquiditeit had), velen wijzen nog steeds op de aanbodvermindering als een positieve katalysator voor de prijs van Bitcoin.

De efficiënte markthypothese dicteert dat deze gebeurtenissen moeten worden ingeprijsd, hoewel het tegenargument is dat nu de productiekosten voor Bitcoin plotseling verdubbelen, de prijs moet stijgen om het evenwicht van de marktprijs en de productiekosten te laten convergeren, aangezien het nieuwe aanbod dat aan miners wordt vrijgegeven, plotseling met 50% wordt verlaagd.

In werkelijkheid weten we nog niet helemaal wat de effecten van de halvering zijn, gezien de extreme jeugd van Bitcoin, maar de grafiek hieronder laat zien waarom sommigen vasthouden aan de gedachte dat deze gebeurtenissen alleen maar bullish kunnen zijn voor de prijs.

In een verwante hoek, als we het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde uitzetten, zien we dat het heeft gediend als een sterke indicator voor de prijsstijging van Bitcoin. Breekpunten onder de SMA werden elke keer gevolgd door agressieve prijsstijgingen. De prijs heeft zojuist het langst onder deze trendlijn doorgebracht, onlangs erboven gebroken en een interessant beeld geschetst.

Dat gezegd hebbende, om nogmaals het voor de hand liggende voorbehoud te maken: met zoveel technische indicatoren is er ongetwijfeld een die er verleidelijk uitziet wanneer deze in een grafiek in kaart wordt gebracht, vooral wanneer er zo weinig prijsgeschiedenis is om mee te werken.

Bovendien – en dit is ook belangrijk om in gedachten te houden met de halveringen – is de wereldwijde liquiditeit ook in cycli van vier jaar veranderd sinds de lancering van Bitcoin. Dit heeft uiteraard een enorme impact op alle risicoactiva en zou de sluimerende variabele kunnen zijn achter de schijnbaar betekenisvolle SMA- en halveringsgrafieken die hierboven zijn besproken.

Het is moeilijk te weten, maar gezien de recente bewegingen op de rentemarkt en de afnemende inflatie, is de kans groot dat de wereldwijde liquiditeitscyclus weer toevallig samenvalt met de volgende halvering.

Als we van tact veranderen en de neergang van de bearmarkt beoordelen, zien we ook interessante vergelijkingen met het verleden. Bitcoin die terugvalt naar $15.500, vertegenwoordigt een van de slechtste bearmarkten van de afgelopen tijd, en met consistente oplevingen voor veel hakken, vaak na eerdere bouncebacks, zijn er zeker vergelijkbare patronen.

In eerdere gevallen werd die hak vervolgens gevolgd door afblaastoppen, hoewel de cryptomarkt toen natuurlijk veel dunner was dan nu het geval is, en het kapitaal dat nodig is voor dergelijke bewegingen groter is.

Als we onze scope opnieuw omdraaien om nu on-chain-gegevens te beoordelen, is er niets overdreven dramatisch, maar er zijn wel enkele consistente trends die het vermelden waard zijn. De eerste is het afnemende aanbod van Bitcoin op beurzen, dat de afgelopen jaren gestaag is afgenomen. Naar dit verhaal wordt vaak verwezen door gelovigen, in combinatie met de harde voorraadlimiet, als redenen voor hun besluit dat Bitcoin snel zal groeien. Dat hangt natuurlijk ook af van de vraagzijde die zich aan de afspraken houdt.

In een gerelateerde notitie blijft het aandeel van langetermijnhouders groeien. Slechts 30% van het aanbod is het afgelopen jaar verplaatst, terwijl 11% momenteel op beurzen staat (dit aantal is ongetwijfeld gedaald door de capriolen van Sam Bankman-Fried vorig jaar). Meer dan de helft van de voorraad is in twee jaar niet verplaatst, terwijl zelfs de munten die al meer dan tien jaar niet zijn verplaatst nu bijna 15% zijn (de gigantische stapel van Satoshi vormt echter ongeveer een derde van dit cijfer, terwijl het moeilijk is om te weten hoeveel van de rest zijn verloren gegaan uit de vroege dagen, of behoren tot overleden personen).

Als we verder kijken dan ‘s werelds grootste crypto, zijn er ook redenen om optimistisch te zijn dat altcoins verder kunnen gaan. Historisch gezien hebben we door de jaren heen een typisch patroon gezien: kapitaal stroomt naar Bitcoin, dat zijn prijs en dominantie op de markt ziet stijgen, voordat altcoins stijgen en de dominantie afneemt.

Deze Bitcoin-dominantie, de verhouding tussen de Bitcoin-marktkapitalisatie en de rest van de cryptomarkt, is boven de 50% gestegen en het afgelopen jaar gestaag omhoog gegaan.

Het is duidelijk dat de kleine monsterruimte hier weer een enorm voorbehoud is. Bitcoin zelf is een probleem met betrekking tot zijn jeugd en het extrapoleren van prestaties uit het verleden, maar altcoins zijn nog veel jonger, waarvan er veel pas in de afgelopen vijf of zes jaar zijn ontstaan.

Bovendien betekent het proof-of-work-mechanisme van Bitcoin, de drive om een waardeopslag en een monetair actief te worden, en het feit dat het in de ogen van regelgevers zelfs zijn eigen niche aan het uithakken is, betekent dat het zich zou loskoppelen van de rest van de cryptomarkt. Dit zou een structurele breuk betekenen en ervoor zorgen dat de eerdere trend van Bitcoin-dominantie stijgt voordat altcoins versnellen, aangezien het in de toekomst grotendeels betwistbaar is.

Al met al zijn er genoeg indicatoren die erop wijzen dat Bitcoin en crypto klaar zijn om te gaan rennen. Aan de andere kant, zoals we eerder bespraken, presenteert het huidige macroklimaat zich nog steeds als hoogst ongebruikelijk. Hoewel de inflatie is gedaald en een positief effect heeft gehad op de renteverwachtingen, ligt de Fed Funds-rente boven de 5%, terwijl deze iets meer dan een jaar geleden bijna nul was. Het monetaire beleid werkt notoir met een vertraging, dus het zou verstandig zijn om qutie nog niet te vieren.

Bovendien bevindt de 10Y-2Y rentecurve zich op het diepste niveau van inversie sinds 1981, een beruchte recessie-indicator, wat verder benadrukt dat er risico’s blijven bestaan.

Hoe je het ook bekijkt, er zullen altijd redenen zijn om bullish en bearish te zijn. Hoewel de macro-situatie moeilijk is om de vinger op te leggen, staat het buiten kijf dat het sentiment in crypto vandaag veel beter is dan negen maanden geleden, toen FTX in vlammen opging en sommigen zich afvroegen waar deze raadselachtige industrie heen ging.