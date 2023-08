Arm overweegt naar verluidt notering in de VS in september

Arm Ltd. overweegt naar verluidt een notering in de VS in september om te profiteren van de toenemende belangstelling voor kunstmatige intelligentie.

Arm richt zich op een waardering van $70 miljard

Copy link to section

Anonieme bronnen vertelden Bloomberg vandaag dat de chipgigant tot $10 miljard wil ophalen via een Initial Public Offering (IPO).

Het is van plan om de weg van AI in te slaan en richt zich op een waardering van maar liefst $60 miljard tot $70 miljard, voegde ze eraan toe. Volgens Bob O’Donnel – de president van TECHnalysis Research:

Arm heeft al heel lang een enorm belangrijke maar achter de schermen en niet erg goed begrepen rol gespeeld. Er is nu een groter bewustzijn van wat Arm doet en de rol die het speelt.

Als het door Softbank gesteunde bedrijf erin slaagt die waardering af te dwingen, zal het de grootste technische IPO zijn sinds Meta Platforms in 2012.

Arm rapporteerde onlangs een recordjaaromzet

Copy link to section

Merk op dat Amazon Web Services al is begonnen met het gebruik van op Arm gebaseerde chips die volgens het rapport van Bloomberg van woensdag efficiënter zijn.

Het beursnieuws komt ongeveer een maand nadat Nvidia in gesprek was met SoftBank om een ankerinvesteerder in Arm te worden bij het debuut op Nasdaq – een jaar nadat het de plannen om het Britse bedrijf volledig over te nemen moest beëindigen vanwege regelgevingsproblemen.

In mei verklaarde Arm Ltd. dat de jaaromzet met 5,7% was gestegen tot een record van $2,8 miljard. Het recente besluit om niet in Londen te noteren, had vragen doen rijzen over het Verenigd Koninkrijk als IPO-bestemming. Destijds had Hussein Kanji van Hoxton Ventures tegen CNBC gezegd:

Het is niet de beurs, het zijn de mensen die op de beurs handelen. Ik denk dat ze op zoek zijn naar aandelen die dividend opleveren, niet naar snelgroeiende aandelen.