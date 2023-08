Curve Finance-exploit doet DeFi-tokens wankelen: moet je Shiba Memu kopen?

De prijzen van crypto kenden in juli een ommekeer, merkten analisten van marktinformatieplatform Sentiment op in hun laatste vooruitzichten voor de sector. Ondertussen is er een nieuwe focus op meme-munten, met in de schijnwerpers Dogecoin en Shiba Inu. Maar zou de markt kunnen kijken naar een ander juweel in de vorm van Shiba Memu?

Hier beoordelen we de Curve Finance-hack en waarom de interesse in de hierboven genoemde nieuwe AI-aangedreven meme-coin toeneemt.

DeFi-tokens bloeden na Curve Finance-hack

Na een maand waarin Bitcoin bijna 6% verloor en Ethereum iets minder dan 5%, lijkt de vroege uitbundigheid die volgde op de overwinning van Ripple tegen de SEC, plaats te hebben gemaakt voor een saaie stilte. Traders richten hun aandacht nu op wat een cruciale maand zou kunnen worden voor tokens, met name voor DeFi na de exploit op Curve.

Wat er bij Curve Finance gebeurde, is dat de DeFi-uitwisseling onlangs een groot misbruik onderging, een aanval waarbij voor miljoenen dollars aan gebruikersactiva werden gestolen.

Sommige marktexperts zeggen dat de chaos bij Curve een risico vormt voor de bredere sector, waarbij meerdere stablecoin-pools waarschijnlijk zullen worden leeggemaakt. Het team van Curve heeft veel liquiditeitspools geïdentificeerd die kunnen worden leeggemaakt als gevolg van de “re-entrance”-bug in de Vyper-compiler.

Curve CEO Michael Egorov zou 34% van de marktkapitalisatie van CRV hebben toegezegd als onderpand voor leningen via meerdere DeFi-protocollen. Als de prijzen dalen en er een gedwongen liquidatie plaatsvindt, kan de hele sector bezwijken onder nieuwe neerwaartse druk. Liquidatie tegen de Curve-oprichter is dus een grote zorg. Door de samenloop van deze factoren zijn verschillende governance-tokens en -munten de afgelopen dag sterk gedaald.

Compound (COMP) daalde bijvoorbeeld met 18%, Convex (CVX) met 14%; Frax (FXS) 13% en Aave (AAVE) 12%. De prijs van CRV, het governance-token van CurveDAO, daalde met 20% na de exploit.

Wat betekent dit voor tokens in andere sectoren, waaronder meme-munten? Is dit waarom de presale van Shiba Memu zo populair is?

Wat is Shiba Memu?

Hoewel de markt voor meme-coins vergelijkbare uitverkoopacties ziet als andere tokens – afgezien van de massale en hit en fade-afdruk voor BALD-token – is er een opmerkelijk drijfvermogen voor Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB).

Met geruchten die rond de waarschijnlijke ontwikkelaar van Bald-token en DeFi-tokens beginnen te stromen, zijn investeerders die op zoek zijn naar meme-tokens die een vergelijkbare aantrekkingskracht op DOGE en SHIB beloven, massaal naar Shiba Memu gestroomd.

Shiba Memu is een nieuw project dat blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie (AI) lijkt aan te boren om de grootste meme-coin communities te creëren. Het token is momenteel in de presale – hier toegankelijk – en heeft sinds de lancering in juli meer dan $1,4 miljoen opgehaald in minder dan vier weken.

De acht weken durende presale van het op honden geïnspireerde meme-token is de eerste mijlpaal in een routekaart die een volledige herziening van de meme- en AI-ruimte voor ogen heeft.

Een meme-coin met een vleugje AI-schittering

Als een nieuw meme-token met een hondenthema, zou Shiba Memu kunnen worden aangezien voor gewoon een andere wanna-be Dogecoin-rivaal. Hoewel de afhankelijkheid van hype en momentum om een dominante gemeenschap te bereiken en te creëren deel uitmaakt van Shiba Memu – zoals bij de meeste meme-tokens – is er één aspect dat het nieuwe project zou kunnen onderscheiden van andere.

Dit is hoe Shiba Memu werkt en wat het zou kunnen bereiken, dat is waarschijnlijk het belangrijkste verschil met andere meme-tokens. Het integreren van machine learning, natuurlijke taalverwerking, video- en beeldanalyse wijst op een innovatieve manier om een goed geoliede marketingmachine in stand te houden. Zoals opgemerkt in de whitepaper ontwikkelt Shiba Memu een door AI aangedreven marketingdashboard.

Dit zal zijn marketingstrategieën automatisch kunnen schrijven, implementeren en beheren, inclusief het zoeken naar grip op alle socialemediaplatforms. Het AI-systeem zal ook blijven leren en zijn aanpak blijven verfijnen.

Temidden van de AI-revolutie zal de integratie van gebruikersfeedback en ontwikkelingssuggesties plaatsvinden – allemaal afgestemd op de waarde die SHMU-houders krijgen.

Wat is de prijsprojectie voor Shiba Memu?

AI en blockchain zijn de twee modewoorden die tegenwoordig op de markt zijn, en een token dat het beste van deze werelden combineert, blijkt aantrekkelijk voor Web3-investeerders.

Dit vooruitzicht zou het Shiba Memu-project op koers kunnen zetten om de hond-crypto-wereld te domineren, wat zou kunnen weerspiegelen in de toekomstige prijs van het native SHMU-token.

De presale heeft de prijs van SHMU geprogrammeerd om gedurende de periode van 8 weken met regelmatige tussenpozen te stijgen. Vanaf $0,011125 bij de lancering van de presale, zal de waarde van SHMU elke dag stijgen om 18:00 uur GMT totdat het $0,021 bereikt.

Daarna zijn prijsverhogingen afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren. De roadmap bevat ook belangrijke mijlpalen die kunnen zorgen voor prijstriggermomenten, bijvoorbeeld de lancering van het AI-dashboard en de integratie van verschillende socialemediaplatforms in het eerste kwartaal van 2024. Het token zal ook live gaan op grote gecentraliseerde beurzen en integreren met toonaangevende gedecentraliseerde applicaties in respectievelijk Q3 en Q4, 2024.

Een dergelijke katalysator zou de toekomstige prestaties van SHMU enorm kunnen beïnvloeden, de waarschijnlijke reden waarom investeerders profiteren van de presale.