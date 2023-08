Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) handelt na sluitingstijd hoger, hoewel de omzetverwachting voor het huidige kwartaal dinsdag iets onder de schattingen van Steet lag.

Waarom stijgt het aandeel AMD in de latere uren?

Interessant is dat de chipmaker ook in het tweede kwartaal de verwachtingen niet met een significante marge overtrof.

Toch lijken aandeelhouders vooral tevreden omdat CEO Lisa Su positieve opmerkingen maakte over de AI-push van het bedrijf. In het persbericht zei ze:

Onze AI-betrokkenheid is in het tweede kwartaal met meer dan zeven keer toegenomen. We hebben grote vooruitgang geboekt bij het behalen van belangrijke hardware- en softwaremijlpalen om tegemoet te komen aan de groeiende aantrekkingskracht van klanten op onze AI-oplossingen voor datacenters.

Ze verwacht dat AI-chips in datacenters tegen 2027 een markt van $150 miljard zullen zijn. Su bevestigde ook dat AMD’s krachtige MI300-versneller voor op kunstmatige intelligentie gerichte taken op schema ligt om in het laatste kwartaal van dit jaar te lanceren.

Belangrijkste punten uit het winstrapport van AMD over het tweede kwartaal

Het nettoresultaat bedroeg $27 miljoen tegenover $447 miljoen vorig jaar

De winst per aandeel daalde van 27 cent naar slechts 2 cent

De aangepaste winst per aandeel bedroeg 58 cent volgens het persbericht over de inkomsten

De omzet daalde met 18% op jaarbasis tot $5,36 miljard

FactSet-consensus was 57 cent per aandeel op $5,3 miljard aan inkomsten

Expert van Bloomberg deelt zijn mening over AMD

AMD noteerde in het tweede kwartaal een daling van 11% op jaarbasis in zijn datacenteromzet. Toch zei Kunjan Sobhani van Bloomberg Intelligence vandaag:

AI wordt gedomineerd door NVIDIA. Op de korte termijn is AMD het best gepositioneerde bedrijf om als tweede alternatief binnen te komen. Dus voor hen kan zelfs het krijgen van een klein stukje van de taart een aanzienlijk voordeel betekenen.

Andere opmerkelijke cijfers in het inkomstenrapport zijn onder meer een daling van 4,0% in gaming-inkomsten en een schokkende 54% hit voor de pc-business. Sobhani van Bloomberg zegt echter:

H2 is typisch een seizoensgebonden sterke periode voor pc’s. [Plus] AMD verwacht twee van hun nieuwste [datacenter] producten op te voeren en gezien de recente marktaandeelwinsten verwachten we een sequentieel H2-herstel.

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating op AMD aandelen die dit jaar al bijna is verdubbeld.