Ark Invest van Cathie Wood evalueert huidige situatie en potentiële toekomst van Bitcoin

Het grondige rapport van Ark Invest evalueert de huidige situatie van Bitcoin en de mogelijke vooruitzichten voor de toekomst. Met een ongekende volatiliteit sinds 2017, uitdagingen op het gebied van regelgeving en activiteit op het gezondheidsnetwerk, voorspelt het onderzoek van David Puell een aanstaande massale prijsactie.

Ark Invest analyseert de situatie van Bitcoin

Bitcoin trok de aandacht van Ark Invest toen de volatiliteit in juli daalde tot het laagste punt in 6 jaar, een afspiegeling van het niveau van 2017. De verlengde kalmte gaat mogelijke turbulentie voor de leidende cryptocurrency in waarde vooraf, wat duidt op substantiële prijsacties in de komende sessies. De prijs kan echter alle kanten op bewegen.

Ondertussen handhaaft Bitcoin een gezonde netwerkactiviteit, waarbij Ark een bullish beeld geeft van verschillende platformstatistieken. De moeilijkheidsgraad van mining nam in juli met 3,32% toe, wat verouderde netwerkbeveiliging bevestigt. Ook bleef Bitcoin nieuwe gebruikers aantrekken.

Actieve eigenaren stegen de afgelopen maand met 8,16% en het afgelopen jaar met 14,15%. Ook bleef Ark optimistisch over het gedrag van houders van BTC, aangezien het vergrendelde aanbod met 0,6% toenam, terwijl de tijdgewogen omzet met 37,97% afnam.

Capitulatie van miners levert een contrasterend maar optimistisch verhaal op. De gedaalde hash-snelheid kan wijzen op oververkochte omstandigheden, wat wijst op bullish opwekkingen.

Levendigheidsstatistieken versterken positieve vooringenomenheid

De levendigheid van het netwerk versterkt de positieve vooringenomenheid, aangezien houders die hun tokens behouden, het verkoopmomentum verminderen. Het rapport gaf het beste beleggerssentiment op langere termijn aan sinds het vierde kwartaal van 2020, aangezien de levendigheid in juli onder de 60% zakte. De metriek meet het mogelijke verkoopmomentum ten opzichte van het huidige houdgedrag.

Macrofactoren en het verhaal van Bitcoin

Spelers moeten ook rekening houden met macro-ontwikkelingen en hun impact op Bitcoin. De aanzienlijke renteverhoging van de Fed zou kunnen worden weerspiegeld in de prestaties van crypto. Bitcoin zou een verbeterde aantrekkingskracht kunnen zien als een inflatiehedge, gezien de verzwakkende CPI-cijfers.

Het rapport van Ark geeft aan dat het federale verkrappingseffect de markten nog niet volledig heeft bereikt. Deskundig econoom Milton Friedman verklaarde dat financieel beleid werkt met lange en variabele vertragingen die tussen 1 jaar en 18 maanden duren. Dat suggereert dat de 22-voudige verhogingen van de Federale overheid de markten nog niet zullen beïnvloeden. Het benadrukte,

“Rentegevoelige sectoren als de woningbouw en de industrie bevinden zich al in een recessie. De rest van de economie zou kunnen volgen.”