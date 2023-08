De wisselkoers van het paar USD/SGD bleef vrijdag stijgen nadat aanvullende gegevens aantoonden dat de economie van Singapore vertraagde. Het paar steeg naar een hoogste punt van 1.3426, wat veel hoger was dan het laagste punt van deze week op 1.3164.

Detailhandel in Singapore is gedaald

Na een snelle groei in de afgelopen jaren zijn er tekenen dat de economie van het land vertraagt. Zoals ik in dit artikel schreef, lieten de meest recente gegevens zien dat de economie in het tweede kwartaal een recessie vermeed na een groei van 0,7% op jaarbasis en van 0,3% op kwartaalbasis. De economie is in het eerste kwartaal met 0,4% gekrompen.

Uit de meest recente gegevens bleek dat de detailhandelsverkopen in het land in juni bleven dalen. In een verklaring daalden de detailhandelsverkopen van het land in juni met 0,8%, na een daling met nog eens 0,2% in mei. Deze daling was groter dan de mediane schatting van 0,0%. De detailhandelsverkopen hebben het de afgelopen maanden moeilijk gehad.

Ondertussen daalden de detailhandelsverkopen in het land van 1,8% in mei tot 1,1% in juni, lager dan de verwachte 2,7%. Dit zijn belangrijke cijfers, aangezien de detailhandelsverkopen van het land een belangrijk onderdeel vormen van de economie van het land. Ook de productie-output heeft het moeilijk.

Toch tonen sommige delen van de economie van Singapore enige veerkracht. Zo doen de financiële en toeristische sector het goed. Uit de meest recente cijfers bleek dat het land de afgelopen maanden miljoenen toeristen heeft gezien.

De volgende belangrijke katalysator voor het paar USD/SGD zullen de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens zijn. Economen verwachten dat de gegevens zullen aantonen dat de economie in juli meer dan 200.000 banen heeft toegevoegd na 209.000 banen in de voorgaande maand.

Technische analyse USD/SGD

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar SGD de afgelopen dagen is gestegen. Het is boven het belangrijke ondersteuningsniveau op 1.3200 gekomen, het laagste niveau in juli. Het pair is boven de 25-periode en 50-periode voortschrijdende gemiddelden en de stijgende trendlijn in blauw gestegen.

Het paar USD/SGD zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau op 1,3570, het hoogste punt op 29 juni, 25 mei en 10 maart. Een beweging onder de support op 1.3340 zal de bullish view ongeldig maken.