Crypto prijsvoorspellingen: Chancer, Hedera Hashgraph, XDC Network

Cryptocurrencies handelden vorige week binnen een krappe marge, zelfs toen de bezorgdheid over de Amerikaanse economie na de verlaging van de kredietrating van Fitch aanhield. De meeste munten en penningen bewogen ook nauwelijks na de gemengde niet-agrarische loonlijsten (NFP) gegevens gepubliceerd op vrijdag.

Ondanks dit alles bleef Chancer, het nieuwe gok- en voorspellingsplatform, geld inzamelen. In dit artikel zullen we enkele van de best presterende munten bekijken, waaronder Hedera Hashgraph (HBAR) en XDC Network.

Chancer voorspelling

Chancer is een nieuw bedrijf dat de manier waarop mensen online wedden wil veranderen. Het verstoort de sportweddenschapsindustrie die de afgelopen jaren snel is gegroeid. De sector heeft, vooral in de VS, miljardenbedrijven gecreëerd, zoals Fanduel en DraftKings.

Chancer probeert deze industrie op een aantal manieren te verstoren. Het streeft er bijvoorbeeld naar om het concept van blockchain te integreren in de gokindustrie. In dit opzicht zal het smart contracts en andere technologieën gebruiken om ervoor te zorgen dat zijn service over de hele wereld beschikbaar is.

Ook naast de traditionele markten. De technologie van Chancer stelt gebruikers in staat om hun eigen markten te creëren. Elke $CHANCER-houder kan bijvoorbeeld zijn gokmarkten op verschillende gebieden creëren en vervolgens geld verdienen terwijl mensen erop wedden.

Chancer heeft extra functies zoals livestreaming en mobiele mogelijkheden. Dit alles verklaart waarom de ontwikkelaars de afgelopen weken meer dan $1,1 miljoen hebben opgehaald bij wereldwijde investeerders. Iedereen kan hier de tokens kopen met hun ETH-, USDT-, BNB- en BUSD-tokens. Met de eerste fase willen de ontwikkelaars $2 miljoen ophalen.

Hedera Hashgraph koersvoorspelling

Hedera Hashgraph (HBAR) was een van de best presterende cryptocurrencies op zondag, met een stijging van meer dan 8%. Er was geen direct nieuws als reden voor de beweging. Als zodanig is de kans groot dat de rally een pomp was onder cryptohandelaren. Ook blijkt uit on-chain data dat het aantal Hedera-gebruikers de laatste tijd is gegroeid.

Op de daily chart zien we dat Hedera Hashgraph zondag iets belangrijks deed. Het testte opnieuw het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen, een van de belangrijkste niveaus in technische analyse. Hedera heeft een slechte staat van dienst wat betreft het passeren van dit niveau, zoals de rode pijlen laten zien.

Daarom zijn de vooruitzichten voor Hedera op dit moment neutraal. Meer voordeel zal worden bevestigd als de prijs boven de intraday high van $0,060 sluit. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken de weerstand van $0,070, het hoogste punt in april.

XDC Network prijsvoorspelling

XDC Network was dit jaar een van de beste cryptocurrencies. De prijs is met meer dan 147% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juli. Op de daily chart heeft het token een bullish engulf patroon gevormd. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bullish teken.

Het is boven alle voortschrijdende gemiddelden uitgekomen, wat een ander positief teken is. Die prijs van het token XDC-token zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $0,09. Als dit gebeurt, is deze prijs ongeveer 26% verwijderd van het huidige niveau.