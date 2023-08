Hashgraph Association (THA), de ontwikkelaar van Hedera Hashgraph, investeerde in WISe.ART, een dochteronderneming van WiseKey International, een beursgenoteerd bedrijf. In een verklaring zei WiseKey dat het geld zal worden gebruikt om de brede acceptatie van Hedera te versnellen en de integratie van vertrouwde NFT’s in het WISe.ART-platform te bevorderen. In een verklaring zei Carlos Moreira, de financier van WiseKey:

“De financiering stelt ons in staat om de ontwikkeling van ons WISe.ART-platform V 3.0 te bevorderen en de uitbreiding van onze Trusted NFT-oplossing te commercialiseren. We kijken ernaar uit om met THA en Hedera samen te werken aan hun plan om tokenized shares uit te geven via op grootboeken gebaseerde effecten, een proces dat algemeen bekend staat als ‘tokenization’.”

WISe.ART is een platform van Hedera Hashgraph’s technologie dat het mogelijk maakt om Non-Fungible Tokens (NFT) te slaan en te verhandelen. Het is geïntegreerd in het ecosysteem van WiseKey, waardoor gebruikers anoniem kunnen blijven terwijl de KYC-processen worden uitgevoerd.

WISe.ART is eigendom van WiseKey, een bedrijf dat genoteerd staat op de Nasdaq. Het biedt cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie , blockchain en IoT-oplossingen. WiseKey aandelen zijn de afgelopen drie dagen met meer dan 28,2% gedaald en in de afgelopen 12 maanden met 36%.

Vorige week kondigde Hedera aan dat het de prijzen voor het slaan van NFT’s in bulk in zijn ecosysteem zal verhogen. De kosten voor het slaan van 10.000 bulk-NFT’s in een verzameling stijgen van $76,80 naar $200, terwijl het slaan van een enkele NFT in een verzameling daalt van $0,05 naar $0,02. Dit gebeurde toen het aantal actieve maandelijkse NFT-ecosysteemaccounts in juli steeg tot meer dan 19.500.

HBAR, het token van Hedera Hashgraph, steeg de afgelopen 24 uur met meer dan 3%. De prijs steeg naar een hoogtepunt van $0,060, het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen. In een notitie zei Kamal Youssefi van de Hashgraph Association:

“De creatie van NFT’s via het WISe.ART-platform, beveiligd door zijn hoogwaardige beveiligingstechnologieën, maakt de authenticatie van fysieke objecten en digitale activa mogelijk in een veilig en conform end-to-end proces. Dit illustreert de impactvolle applicaties die op het netwerk van Hedera kunnen worden gebouwd.”