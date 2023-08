PayPal lanceert stablecoin PYUSD in Amerikaanse dollar

PayPal (NASDAQ: PYPL) heeft vandaag een door Amerikaanse dollars gesteunde stablecoin aangekondigd, genaamd PayPal USD (PYUSD).

Volgens een persbericht dat de betalingsgigant maandag heeft gepubliceerd, wordt PayPal USD uitgegeven door Paxos Trust Co., het bedrijf dat de stopgezette Binance USD (BUSD) stablecoin heeft uitgegeven.

Dan Schulman, president en CEO van PayPal zei:

“De verschuiving naar digitale valuta’s vereist een stabiel instrument dat zowel digitaal native is als gemakkelijk kan worden gekoppeld aan fiat-valuta zoals de Amerikaanse dollar. Onze toewijding aan verantwoorde innovatie en naleving, en onze staat van dienst met het leveren van nieuwe ervaringen aan onze klanten, bieden de basis die nodig is om bijdragen aan de groei van digitale betalingen via PayPal USD.”

Paxos publiceert maandelijks reserverapport

Copy link to section

PYUSD is een ERC-20-token op Ethereum en de enige stablecoin die PayPal ondersteunt. Het bedrijf zegt echter dat het beschikbaar zal zijn in zijn groeiende ecosysteem, inclusief portemonnees, externe ontwikkelaars en web3-applicaties.

Als onderdeel van de naleving van de regelgeving, liet PayPal weten dat Paxos vanaf september 2023 elke maand het PYUSD-reserverapport zal publiceren. De uitgever van de stablecoin zal ook elk kwartaal de PYUSD-attest van reserveactiva publiceren, waarbij dit wordt afgehandeld door een onafhankelijk extern accountantskantoor. Het attest voldoet aan de vastgestelde normen van het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

PayPal zegt dat PYUSD 1:1 inwisselbaar zal zijn voor USD en voor 100% zal worden gedekt door deposito’s in Amerikaanse dollars, kortlopende schatkistcertificaten en kasequivalenten.

PYUSD zal naar verwachting in de komende weken worden uitgerold en in aanmerking komende PayPal-klanten in de Verenigde Staten zullen toegang krijgen tot functies zoals overschrijvingen tussen hun PayPal-rekeningen en compatibele externe portemonnees. Gebruikers kunnen ook persoonlijke betalingen afhandelen of betalen met PYUSD bij het afrekenen. Een andere ondersteunde functie is de mogelijkheid om van en naar PayPal USD te converteren met een van de ondersteunde cryptocurrencies.