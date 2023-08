IWG aandelenkoers vormt bullish patroon nu WeWork-ellende toeneemt

De aandelenkoers van IWG (LON: IWG) bleef binnen een krap bereik nadat het bedrijf sterke financiële resultaten had gepubliceerd. Het aandeel werd dinsdag verhandeld tegen 151p, waar het de afgelopen dagen is gebleven. Deze prijs ligt ongeveer 17% boven het laagste niveau in juni.

Regus en WeWork lopen uiteen

Copy link to section

IWG publiceerde dinsdag bemoedigende financiële resultaten. In een verklaring zei het bedrijf dat de omzet in de eerste zes maanden van het jaar was gestegen tot een record van £1,67 miljard. De EBITDA steeg met 48% tot £198 miljoen. Tegelijkertijd steeg de cashflow van het bedrijf naar £162 miljoen, terwijl de nettoschuld daalde met £54 miljoen.

Verder zag Worka, een platform voor hybride werken, zijn omzet met 32% stijgen tot £153 miljoen. Ondanks deze prestatie waarschuwde het bedrijf dat het te kampen had met aanzienlijke forex-tegenwind en een uitdagende economische en concurrerende omgeving.

De grootste concurrent van IWG is WeWork, een bedrijf dat ooit meer dan 45 miljard dollar waard was. Dinsdag liet WeWork weten dat de omzet in het tweede kwartaal steeg tot $844 miljoen, terwijl het nettoverlies steeg tot $397 miljoen.

Het belangrijkste was dat WeWork waarschuwde dat het bedrijf een moeilijke periode doormaakte. Als zodanig zei het management dat het bedrijf in de komende maanden failliet zou kunnen gaan. In de verklaring staat:

“Als gevolg van de verliezen van het bedrijf en de verwachte kasbehoeften, in combinatie met het toegenomen ledenverloop en de huidige liquiditeitsniveaus, bestaat er substantiële twijfel over het vermogen van het bedrijf om haar continuïteit te handhaven.”

Als gevolg hiervan daalde de aandelenkoers van WeWork met meer dan 24% in verlengde uren, waardoor de marktkapitalisatie op slechts $150 miljoen kwam.

Zoals ik hier schreef een paar maanden geleden zou een ineenstorting van WeWork een marginaal voordeel kunnen hebben voor IWG. Dat zal gebeuren wanneer bedrijven die de ruimtes van WeWork gebruiken, overstappen naar de merken van IWG, zoals Regus, Spaces en Signature.

https://www.youtube.com/watch?v=EZ5ZCahaelUu0026amp;pp=ygUGd2V3b3Jr

IWG verschilt een beetje van WeWork doordat het een bedrijfsmodel met weinig activa gebruikt. Hierbij werkt het bedrijf samen met verhuurders om hun ruimtes aan te bieden. Het maakt ook gebruik van een franchisemodel waarmee het vergoedingen kan verdienen zonder enorme investeringen te doen. Als gevolg hiervan tekende het bedrijf in de eerste helft van het jaar meer deals dan in 2022.

Voorspelling IWG aandelenkoers

Copy link to section

Save

IWG-grafiek door TradingView

De aandelenkoers van IWG bevond zich de afgelopen dagen in een consolidatiefase. Op de vieruurgrafiek is de Relative Strength Index (RSI) opgeschoven naar het neutrale punt, terwijl de aandelen iets boven het 25-periode voortschrijdend gemiddelde staan.

Het belangrijkste is dat de voorraad een omgekeerd hoofd-schouderpatroon heeft gevormd. Bij analyse van prijsacties is dit een van de beste omkeringspatronen op de markt. De voorraad is nu langs de halslijn van dit patroon. Daarom is de kans groot dat de aandelen terugveren als kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt van 175,2p, het hoogste punt op 14 april.