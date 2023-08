Prijs Livepeer stijgt nu openstaande posities en korte liquidaties stijgen

De prijs van Livepeer (LPT) is de afgelopen drie dagen parabolisch gestegen naarmate het uitwisselingsvolume stijgt. Het LPT-token steeg zondag naar een hoogtepunt van $9,36, het hoogste niveau sinds 15 februari. Het is met meer dan 172% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni.

Livepeer is een van de beste blockchains die de video-industrie wil verstoren. De ontwikkelaars hebben een gedecentraliseerde video-infrastructuur gebouwd voor live en on-demand videogebruik. De naaste concurrent is Theta Network, de grootste speler in de branche.

Livepeer heeft drie belangrijke producten: player, Livepeer.js en Livepeer Studio. Player is een open-sourceplatform voor het bouwen van aangepaste videospelers, terwijl Studio tools biedt voor het bouwen, uitzenden en publiceren van video.

Het is onduidelijk waarom de prijs van LPT de afgelopen dagen parabolisch is geworden, aangezien het netwerk geen nieuw nieuws heeft uitgebracht. Deze prestatie geeft aan dat er een short squeeze gaande is in de markt.

Gegevens verzameld door CoinGlass laten zien dat de liquidaties van shorts de afgelopen drie dagen enorm zijn gestegen. Shorts ter waarde van meer dan $2,72 miljoen zijn in de afgelopen 24 uur geliquideerd. Dit in vergelijking met lange contracten ter waarde van meer dan $792.000.

Zaterdag stegen de liquidaties van shorts tot $2,81 miljoen, terwijl ze op vrijdag meer dan $1,47 miljoen bedroegen. Short-liquidaties worden meestal gezien als bullish voor cryptocurrencies.

Save

Livepeer closing

Tegelijkertijd blijkt uit aanvullende gegevens dat de openstaande posities van Livepeer in de termijnmarkt zijn toegenomen. Het is de afgelopen 24 uur met meer dan 17,4% gestegen tot ruim $349 miljoen. Zoals hieronder te zien is, is de openstaande interesse naar het hoogste niveau ooit gestegen, wat aangeeft dat er meer vraag naar het token is.

Het grootste deel van deze openstaande interesse is afkomstig van Bitget, dat meer dan $157,7 miljoen bedraagt. Het werd gevolgd door Binance, Bybit en OKX, die $157 miljoen, $99,5 miljoen en $50 miljoen aan openstaande posities hadden.

Save

Livepeer openstaande posities

Voor alle duidelijkheid, aangezien er geen cryptocurrency-nieuws omtrent Livepeer, is de huidige prijsactie voornamelijk het gevolg van een pump-and-dump-schema. Daarom is de kans groot dat de prijs de komende dagen weer in evenwicht zal komen.