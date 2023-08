Bitcoin en Chancer vooruitzichten nu Open Interest van Shiba Inu $100 miljoen overschrijdt

Shiba Inu (SHIB) handelde zaterdagochtend 7% hoger, een 24-uursrendement dat hoger lag dan de 0,1% voor de vlaggenschip-cryptocurrency Bitcoin (BTC). Ondertussen nadert de presale van Chancer de volgende fase, met tot nu toe bijna $1,3 miljoen opgehaald.

Hier kijken we naar de piek in Open Interest (OI) voor Shiba Inu en wat dat zou kunnen betekenen voor Bitcoin – en kijken we naar Chancer als nieuw opwindend project.

Shiba Inu komt op stoom terwijl Bitcoin onder de $30.000 blijft hangen

Shiba Inu is een toonaangevende meme-coin, momenteel gerangschikt op de 12e plaats op basis van marktkapitalisatie met meer dan $6,35 miljard. Volgens gegevens van CoinGecko die op 12 augustus om 03:30 ET zijn geraadpleegd, is er in de afgelopen 24 uur voor meer dan $659 miljoen aan SHIB verhandeld.

De prijs van SHIB is de afgelopen maand met meer dan 40% gestegen, vergeleken met -3% voor Bitcoin, met bulls die worstelen om bears van zich af te schudden in de buurt van het cruciale niveau van $30.000.

Stijging in Shiba Inu open interest en mogelijke implicaties voor Bitcoin

Zoals hierboven benadrukt, werden de prestaties van Shiba Inu in de afgelopen weken ondersteund door de anticipatie rond de aanstaande lancering van Shibarium. Het laag 2-protocol op de Shiba Inu-keten zal naar verwachting meer functionaliteit aan het ecosysteem toevoegen en de cryptocurrency weghalen van de grotendeels niet-indrukwekkende meme-token-tag.

Nu de lancering van Shibarium dichterbij komt, is de open interesse in Shiba Inu enorm gestegen. Historisch gezien viel een piek in OI voor de beste meme-cryptocurrency samen met een strijd bij een lokale top voor BTC-bulls.

Gegevens van Coinglass laten zien dat OI in SHIB-futures op de crypto-uitwisseling Binance de $114 miljoen heeft overschreden, een stijging van meer dan 33%. Dit is ook verdubbeld ten opzichte van eerder deze maand geregistreerde cijfers en bevindt zich op het hoogste niveau sinds begin februari. Elders blijft Bitcoin in een krap bereik in de buurt van de steeds moeilijker wordende hindernis van $30.000, zelfs nu marktanalisten wijzen op inkomende volatiliteit.

Maar met name eerdere gelegenheden waarbij de openstaande belangstelling van SHIB boven de $100 miljoen is gestegen, vielen samen met een terugtrekking voor Bitcoin.

Als de prestaties uit het verleden zich deze keer herhalen, zou Bitcoin nog kunnen dalen naar recente dieptepunten. Aan de andere kant zullen instromen in andere munten waarschijnlijk nieuwe projecten zoals Chancer helpen.

Chancer prijsvoorspelling

Chancer is een nieuw, op blockchain gebaseerd project voor voorspellingsmarkten dat een revolutie teweeg wil brengen in de wereldwijde gokindustrie met een nieuw peer-to-peer (P2P)-model. Het project bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase en de lancering van het mainnet wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024.

Het baanbrekende platform ziet echter al enorme belangstelling, zoals te zien is aan de presale van het native token $CHANCER. Het beloven van een transparant en door de community aangestuurd platform voor gokken, waar de controle bij individuele gokkers ligt en niet bij een centrale bookmaker, doet de gokindustrie zoemen over Chancer.

Momenteel kunnen gok- en crypto-enthousiastelingen de Chancer-tokens kopen voor $0,011 met ETH, BNB, USDT en BUSD. De presale prijs van het token zal stijgen tot $0,021 voordat de handel begint op toonaangevende gedecentraliseerde en gecentraliseerde crypto-uitwisselingen.

Een blik op eerdere prestaties van nieuw gelanceerde tokens suggereert dat de meeste stijgingen tijdens hun handelsdebuut en dit informeert de enorme voorspellingen voor $CHANCER. Prestaties uit het verleden bieden echter geen garantie voor toekomstige rendementen en beleggers moeten rekening houden met deze vooruitzichten wanneer zij geld in een project stoppen.

Ga voor meer informatie over Chancer en zijn P2P-wedmodel naar de officiële voorverkooppagina van het project.