Amerikaanse technologieaandelen hebben het dit jaar goed gedaan toen de kunstmatige intelligentie (AI)-rage op stoom kwam. Als gevolg hiervan is de technologie-zware Nasdaq 100 index met meer dan 40% gestegen, terwijl de ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF met meer dan 50% is gestegen.

Angst en hebzucht index stijgt

Copy link to section

Technologieaandelen hebben dit jaar beter gepresteerd dan waardeaandelen, vooral dankzij de groei van AI. Deze trend heeft enkele van de grootste AI-bedrijven zoals Nvidia, Microsoft en Apple fors omhoog geduwd.

Tevens blijft de hoop bestaan dat de Federal Reserve snel het beleid zal aanpassen. Dit beeld wordt ondersteund door de recente Amerikaanse inflatiecijfers waaruit bleek dat de kerninflatie van de consument daalde van 4,8% in juni naar 4,7% in juli.

Bij nadere beschouwing van de inflatiecijfers bleek dat, exclusief woningen, de trend beter was dan verwacht. Daarom zijn de meeste analisten van mening dat de Fed de eindrente heeft bereikt terwijl ze probeert een zachte landing te bewerkstelligen.

Al deze factoren hebben geleid tot hebzucht in de markt. De angst- en hebzuchtindex is verplaatst naar de hebzuchtzone van 65. Het marktmomentum, de sterkte van de aandelenkoers en de breedte van de aandelenkoers zijn verplaatst naar de hebzuchtzone, terwijl de vraag naar junk-obligaties is verschoven naar extreme hebzucht.

De vraag naar veilige havens bevindt zich in het angstgebied, terwijl de marktvolatiliteit en put- en callopties neutraal zijn. Tech-aandelen gedijen bij hebzucht op de markt.

Toch zijn er zorgen over de Nasdaq 100-index. De eerste is het marktpotentieel voor AI. Hoewel bedrijven als Nvidia en Microsoft zwaar hebben geïnvesteerd in generatieve AI, is het nog steeds onduidelijk hoe ze geld gaan verdienen. Sommige analisten noemen het zelfs de AI-bubbel.

De andere zorg is de waardering van belangrijke Nasdaq 100-composieten. Apple wordt bijvoorbeeld nu gewaardeerd op meer dan $3 biljoen, ondanks de trage groei. Het is ook moeilijk om de waardering van $1 biljoen van Nvidia te rechtvaardigen.

https://www.youtube.com/watch?v=daUfGn74ogUu0026amp;pp=ygUUYmlsbCBncm9zcyBibG9vbWJlcmc%3D

Voorspelling Nasdaq 100-index

Copy link to section

Save

De daily chart laat zien dat de Nasdaq 100-index de afgelopen maanden in een sterke bullish trend verkeerde. Het is boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gebleven. Onlangs heeft het een schuin bullish flag-patroon gevormd, wat een positief teken is.

De index zit op een belangrijk niveau aangezien deze koers het hoogste punt was in maart. Daarom vermoed ik dat de Nasdaq 100-index de komende weken zal blijven stijgen, waarbij het aanvankelijke niveau om naar te kijken op het YTD-hoogtepunt van $16.000 ligt.

In dit geval is het zinvol om, naast het kopen van de gewone Nasdaq ETF’s zoals Invesco QQQ en QQQM, een klein deel van je portefeuille toe te wijzen aan TQQQ. TQQQ is een fonds met een hoge hefboomwerking dat doorgaans beter presteert dan QQQ als het goed gaat.