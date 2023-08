Aviva plc (LON: AV) eindigde woensdag licht hoger na een jaar-op-jaar stijging van de bedrijfswinst in het eerste halfjaar.

Aviva zag zijn winst in H1 met 8,0% stijgen

De verzekeringsmaatschappij sloot de eerste zes maanden van dit jaar af met een bedrijfswinst van £715 miljoen ($908,5 miljoen), een stijging van 8,0% ten opzichte van vorig jaar en zo’n £14 miljoen vergeleken met de consensus.

Aviva schreef de kracht in H1 toe aan zowel de persoonlijke als de commerciële divisie. Op CNBC’s “Squawk Box Europe” zei CEO Amanda Blanc vandaag:

Als onze klanten contant geld op het platform houden, betalen we ca. 4,5% terug naar hen. Ze kunnen hun geld in contanten houden terwijl ze naar de marktomstandigheden kijken en beslissen wat ze gaan doen.

Ze bevestigde ook dat de impact van Canadese bosbranden bescheiden is geweest. De multinational zag de bruto geboekte premies ook stijgen van £4,69 miljard naar £5,27 miljard (vooruitlopend op schattingen).

Aviva’s verwachtingen voor het hele jaar

Aviva zei dat de Solvabiliteit II-ratio in het eerste halfjaar 202% bedroeg, volgens het persbericht – een stijging van 600 basispunten ten opzichte van vorig jaar, waarmee de verwachtingen met 3,0% werden overtroffen.

Het Britse bedrijf voorspelt nu dat de bedrijfswinst voor het hele jaar met maximaal 7,0% zal groeien. CEO Blanc zei:

Zorgen over wachttijden in de NHS komen door in onze zorgverzekeringsnummers. Wat individuele bescherming betreft, zagen we een zeer sterke groei in de eerste helft.

Aviva verwacht nu haar groeidoelstellingen voor de middellange termijn te overtreffen. Woensdag verhoogde het ook zijn interim-dividend met 8,0% tot 11,1 pence per aandeel.

Aviva staat open voor overnames

Aviva plc is geïnteresseerd in het doen van overnames om zijn voetafdruk in commerciële verzekeringen uit te breiden en de verzekeringsmarkt van Lloyd’s te betreden.

Het is belangrijk op te merken dat commerciële verzekeringen momenteel goed zijn voor de helft van de algemene verzekeringsactiviteiten. In een reactie op de toenemende aandacht voor medicijnen voor gewichtsverlies, zei CEO Amanda Blanc:

We houden die sector heel goed in de gaten. Onze actuarissen zitten vol met die cijfers, zoals je zou verwachten, en we kijken met belangstelling uit naar de ontwikkelingen die er zullen zijn.

De aandelen van Aviva plc zijn momenteel ongeveer 15% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt in het jaar tot nu toe.