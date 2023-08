Coinbase goedgekeurd om handel in Bitcoin-futures in de VS aan te bieden

Coinbase heeft goedkeuring gekregen om Bitcoin- en cryptofutures aan investeerders in de VS aan te bieden.

Goedkeuring betekent dat de Amerikaanse klanten van Coinbase nu toegang hebben tot federaal gereguleerde handel in crypto-futures, volgens details die de cryptocurrency-uitwisseling vandaag vroeg heeft gedeeld.

Coinbase ontvangt NFA-goedkeuring

Copy link to section

Coinbase heeft in september 2021 goedkeuring aangevraagd bij de National Futures Association (NFA), een door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aangewezen zelfregulerende organisatie.

In 2022 verwierf het CFTC-gereguleerde futures-uitwisseling FairX (omgedoopt tot Coinbase Derivatives Exchange), met aangeboden futures-contracten, waaronder nano bitcoin en nano Ether. Deze staan open voor zowel particuliere als institutionele beleggers, de laatste komt beschikbaar vanaf 5 juni 2023.

Met deze goedkeuring kan de beurs nu toegang bieden tot gereguleerde termijncontracten naast zijn spotmarkten voor alle in aanmerking komende klanten. Coinbase zal dit bereiken door te opereren als een Futures Commission Merchant (FCM), waar zowel de CFTC als de NFA toezicht op zullen houden.

Greg Tusar, VP voor Institutional Product bij Coinbase zei in een blog aankondiging:

“Goedkeuring voor Amerikaanse klanten om toegang te krijgen tot gereguleerde crypto-derivaten zal meer mensen in staat stellen om op een veilige manier toegang te krijgen tot de crypto-economie in de Verenigde Staten, waardoor de VS in het centrum van digitale innovatie blijft.”

De NFA-goedkeuring is een mijlpaal voor het bedrijf, aangezien het verdere tractie ziet in een crypto-marktsegment dat goed is voor ongeveer 75% van het wereldwijde crypto-handelsvolume, voegde Tusar eraan toe.

COIN aandelen sloten ruim 2% lager op $79,18 op dinsdag, maar stegen met 3,8% in pre-market trading op $82,15 rond 07:46 uur ET op 16 augustus.