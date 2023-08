Bitcoin claimt 25K terwijl Shiba Memu-investeerders de bearmarkt trotseren en presale boven $2M brengen

De crypto-markten handelen verrassend lager na enkele periodes van veerkracht. De prijs van Bitcoin is gedaald tot onder de $26.000, de laagste in 2 maanden. De verliezen zijn gerepliceerd in de cryptosector. Ondertussen zijn investeerders zeer optimistisch over het potentieel van het nieuwe crypto-token Shiba Memu (SHMU). De presale heeft $2,15 miljoen opgebracht terwijl het nieuwe meme-token zich opmaakt voor de lancering.

Zwak crypto-sentiment schaadt Bitcoin en grote crypto’s

De daling van Bitcoin in de week komt door een zwak marktsentiment. De zwakte komt na berichten dat SpaceX, eigendom van Elon Musk, voor $373 miljoen aan Bitcoin heeft verkocht. De Bitcoins zijn gekocht in het jaar 2021-2022. De verkoop kan het sentiment hebben getemperd, aangezien investeerders Musk als een belangrijke crypto-influencer hebben beschouwd.

De daling van Bitcoin valt ook samen met de problemen op zijn derivatenmarkten. Beleggers zouden deze week voor honderden miljoenen dollars futurescontracten hebben geliquideerd. De liquidaties zouden niet als een verrassing moeten komen, aangezien cryptocurrencies al meer dan een maand tot stilstand zijn gekomen en lager zijn uitgevallen. Normaal gesproken worden derivatencontracten geliquideerd na een langdurige daling van de activaprijs.

Maar temidden van het zich ontvouwende berenscenario is er een groot enthousiasme voor nieuw gelanceerde cryptoprojecten. Dit zou het verhaal kunnen zijn achter het AI-geleide token Shiba Memu.

Shiba Memu en zijn AI-belofte

De vraag naar de presale van Shiba Memu is ongetwijfeld aangewakkerd door de invalshoek van kunstmatige intelligentie. Lange tijd zijn meme-cryptocurrencies bekritiseerd omdat ze geen fundamentele waarde hadden. Shiba Memu verdient een waardevoorstel vanuit een AI-focus.

In wezen zal Shiba Memu een zelfmarketingproject zijn. In tegenstelling tot zijn voorgangers, die afhankelijk zijn van menselijke inspanning om grip te krijgen, zal Shiba Memu zichzelf op de markt brengen. De AI kan de beste marketingstrategieën verkennen en verbeteren. Als zodanig kan het zijn eigen hype genereren met behulp van mensachtige leermogelijkheden.

Het meme-genie kan ook communiceren met zijn gemeenschap. Gebruikers kunnen de Shiba Memu-robot vragen stellen, feedback geven en ermee communiceren via een AI-dashboard. In de toekomst is er geen limiet aan wat Shiba Memu kan doen gezien deze bijna menselijke capaciteiten. Dit maakt Shiba Memu een potentieel duurzaam project om zijn meme-collega’s in het spel te verslaan.

Shiba Memu-analyse in het licht van cryptosentiment

Op basis van de prestaties van deze week in crypto zou men verwachten dat de voorverkoop van Shiba Memu zou vertragen. Cryptocurrencies hebben immers de neiging om op een vergelijkbare manier te bewegen. De toenemende presale laat echter zien dat investeerders op jacht zijn naar nieuwe cryptoprojecten.

Deze projecten kunnen mogelijk supernormale opbrengsten opleveren, aangezien ze nog niet op de lijst staan. Dit betekent dat presale tokens zoals Shiba Memu minder worden beïnvloed door het heersende crypto-sentiment.

De prijsdynamiek van Shiba Memu is ook aantrekkelijk voor beleggers. De prijs van het token stijgt dagelijks om 18.00 uur GMT. Gedurende de presale periode van 8 weken zal de waarde van de investering aanzienlijk stijgen. Voor vroege investeerders zal de waarde van hun bezit op de eerste dag verdubbelen van $0,011125 naar $0,0244. Met de stijgingen heeft Shiba Memu een trend gezet die gezien de grote vraag zou kunnen doorzetten.

Hoe aantrekkelijk is Shiba Memu?

Shiba Memu heeft een enorm potentieel dankzij de AI-toepassing en -mogelijkheden. Maar naast AI is Shiba Memu een meme-token. Deze tokens hebben geen introductie nodig, omdat ze altijd grote prijsverhuizers zijn op cryptomarkten.

Shiba Memu is aantrekkelijk omdat het zou kunnen stijgen met marges van zijn meme-collega’s en deze zou kunnen overtreffen. Er bestaat een potentiële verhoging van 10x, 20x of 50x voor het token na plaatsing op de lijst. Tokens met een meme-label hebben die marges overschreden, en Shiba Memu is misschien geen uitzondering. De projectie, samen met een AI-focus, maakt Shiba Memu tot een potentiële investering voor 2023 en daarna.