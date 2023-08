Bitcoins onvermijdelijke terugkeer naar volatiliteit

Bitcoin is ontwaakt uit zijn lange slaap, met volatiliteit aan het einde van vorige week, toen Bitcoin snel daalde van $29.000 naar $26.000.

De markten waren de laatste tijd opmerkelijk stabiel, met een volatiliteit die bijna het laagste punt ooit bereikte en Bitcoin rond de $29.000/$30.000 grens lag. Zoals we echter een paar weken geleden waarschuwden, is dit een activa die is opgezet voor volatiliteit en de agressieve prijsbewegingen zouden altijd terugkeren. Dat hebben we vrijdag gezien.

Om 21:35 uur GMT op 18 augustus kelderde Bitcoin zelfs met ongeveer 8% in een tijdsbestek van tien minuten, een domino-effect dat niet meer was gezien sinds de turbulente dagen van 2022.

De beweging van Bitcoin zou niet verrassend moeten zijn

Hoewel de timing onmogelijk te voorspellen is in een sector van de markt die berucht is om de onvoorspelbaarheid, was het feit dat een beweging als deze zou kunnen plaatsvinden duidelijk als we naar de onderliggende marktgegevens keken. Dit is niet om achteraf te kijken – zoals we al zeiden, de richting en timing van de beweging waren zeker niet gemakkelijk te voorspellen. Maar deze plotselinge schokken in de prijs van Bitcoin blijven een zekerheid, zelfs als de wateren de laatste tijd rustig zijn geweest.

Een van de meest in het oog springende redenen hiervoor is liquiditeit. De diepte van de markt blijft ongelooflijk dun, wat betekent dat zowel opwaartse als neerwaartse bewegingen kunnen worden verergerd. Ondiepte was al een factor vóór de ineenstorting van FTX, maar met een van de meest prominente marktmakers in de ruimte, Alameda, die in het niets verdampte als onderdeel van het schandaal, is er sindsdien een groot gat in de marktdiepte.

De onderstaande grafiek van Kaiko laat deze Alameda-kloof goed zien (evenals de afname van de volatiliteit die is opgetreden).

Anderzijds waren de liquiditeit en volumes op de derivatenmarkten veerkrachtiger, zij het nog steeds laag. Maar dit kan ook dienen om prijsbewegingen in specifieke omstandigheden te accentueren. Trapsgewijze liquidaties kunnen de prijs aanzienlijk drukken terwijl handelaren zich haasten – iets dat waarschijnlijk gebeurde tijdens de actie van vorige week toen meer dan $1 miljard werd geliquideerd (volgens gegevens van Coinglass was de verdeling $844 miljoen voor long traders en $196 miljoen voor short traders).

In the past 24 hours , 174,892 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $1.04 billion

Long

$843.83M

Short

$196.13Mhttps://t.co/C47AgBCcTk#BTC pic.twitter.com/TOL753FteD — CoinGlass (@coinglass_com) August 18, 2023

Grootste daling sinds FTX

Al met al was dit de grootste dagelijkse daling van de Bitcoin-prijs in negen maanden, toen de markten in paniek raakten te midden van de verrassende ondergang van FTX. De daling van vrijdag met 7% was de grootste beweging in beide richtingen sinds 17 maart, toen Bitcoin met 9,4% steeg te midden van de Silicon Valley Bank-crisis en een herijking van de verwachtingen rond het toekomstige pad van de rentetarieven.

Als we naar de volatiliteit op jaarbasis kijken, zien we een waarneembare neerwaartse trend sinds de regionale bank in maart wankelde en de opleving vorige week tastbaar was. De macro-economische omgeving is natuurlijk zoals altijd een factor, met rendementen die vrijdag scherp bewogen en die de grote beweging aanwakkerden.

Bitcoin is nu gedaald tot het niveau waarop het voor het laatst werd verhandeld in juni. Over het algemeen heeft het echter nog steeds een geweldig jaar, het overtreft bijna elk risicoactief en is tot nu toe met 56% gestegen.

Dit is verre van een ramp en het leven zal doorgaan, zoals altijd, voor de aanwinst. Het is slechts een herinnering voor degenen die zelfgenoegzaam worden op de cryptomarkten dat volatiliteit, althans op dit moment, in wezen in dit actief is geprogrammeerd.

Niet alleen zijn crypto-specifieke risico’s verhoogd in vergelijking met waar de meeste andere activaklassen mee te maken hebben (zoals we de afgelopen achttien maanden herhaaldelijk hebben gezien), maar de structuur van de marktstructuur is zo opgezet dat Bitcoin kwetsbaar is voor zulke scherpe bewegingen. Dit maakt het zo’n fascinerende troef voor handelaren en waarom de relatieve afwezigheid van recente volatiliteit zoveel aandacht trok.

Dat is zonder zelfs maar in de aanhoudende regelgevingsstorm te komen, waarvan er dit jaar veel wendingen zijn geweest – een verhaal dat nog lang niet voorbij is en ongetwijfeld in de toekomst opnieuw zal verrassen.

Ten slotte heb je een grotendeels ongekende macro-economische situatie, met nog steeds hoge inflatie en recente ernstige verkrapping van de macro-economische omstandigheden, maar de werkloosheid nadert een laagterecord en de economische gegevens zijn relatief veerkrachtig. Dit verhoogt de gevoeligheid van de markt, wat we vorige week met de verschuiving van de rendementen in volle kracht zagen.

Bitcoin blijft nog steeds Bitcoin, en dat betekent volatiliteit. Vorige week herinnerde ons eraan dat, hoewel het misschien een korte pauze heeft genomen, het in wezen nog steeds dezelfde troef is.