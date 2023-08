Bitcoin heeft de afgelopen weken een scherpe neerwaartse trend doorgemaakt, maar de presentator van de ‘Wolf of All Streets’-podcast is ervan overtuigd dat digitale activa zich nog steeds in een bullish markt bevinden.

Melker ziet geen nieuw dieptepunt voor Bitcoin in het verschiet

Scott Melker schrijft de recente daling van BTC toe aan een ‘long squeeze’.

Hij ziet echter geen reden om aan te nemen dat de grootste cryptocurrency ter wereld op weg is naar een nieuw dieptepunt. In een gesprek met Yahoo Finance zei Melker dinsdag:

Je had iemand met een enorme spotpositie die in één keer verkocht. [Maar] Ik denk niet dat we naar een nieuw dieptepunt gaan, tenzij er een ander grootschalig zwarte-zwanenevenement plaatsvindt. Dat zie ik niet terug in de grafieken.

De bredere trend in Bitcoin blijft stijgen zolang de koers boven de $25.000 uitkomt, voegde hij eraan toe. Vergeet niet dat een andere prominente crypto-analist Jason Pizzino vorige week ook zei dat BTC op de rand van een uitbraak stond.

Vergeet ook niet dat Bitcoin een geschiedenis heeft in het bepalen van de algemene richting van de crypto-ruimte als geheel. Als het zich herstelt, zegt de conventie dat het ecosysteem dat ook zal doen – en dat zou ook de onlangs gelanceerde projecten als Chancer.com kunnen omvatten.

Chancer is aantrekkelijk voor zowel gokkers als investeerders

Chancer is een opkomend platform dat het potentieel heeft om een lieveling te zijn voor zowel investeerders als gokkers.

De op blockchain gebaseerde startup wil de ‘2.0’ van gokken ontsluiten met de introductie van een veel leuker en interactiever concept van sociaal gokken. Gebruikers kunnen deelnemen aan of een eigen gokmarkt creëren op Chancer.com over zaken als sport, politiek en nog veel meer.

Aan de andere kant is het net zo fascinerend voor beleggers, omdat het wordt aangedreven door een native token: het Chancer-token.

Net als bij elke investering hangt de waarde die wordt toegewezen aan het gelijknamige token dat momenteel in de presa;e is, af van vraag en aanbod. In de loop van de tijd kan het nieuwe mijlpalen van prijsstijging bereiken op basis van verschillende factoren die we hieronder in detail zullen onderzoeken.

NFL zou een belangrijke wind in de rug kunnen zijn voor het Chancer-token

Het uiteindelijk volledig gedecentraliseerde netwerk ziet nu al een solide vraag naar zijn BSC0-token, aangezien de voorverkoop al meer dan $1,6 miljoen heeft opgeleverd. Houd er rekening mee dat $CHANCER momenteel voor een vrij aantrekkelijke $0,011 per token wordt verhandeld.

Een deel van de reden waarom er zo veel vraag naar het Chancer-token lijkt, is omdat het zich in het hart bevindt van een snelgroeiende online gok- en digitale gaming-ruimte. Het is een markt die op het moment van schrijven ongeveer 90 miljard dollar waard is en die naar schatting de komende jaren met een samengesteld jaarlijks percentage van maar liefst 10% zal groeien.

Nog belangrijker is dat het gelijknamige native token nog niet op een opmerkelijke crypto-uitwisseling moet worden vermeld – een gebeurtenis die doorgaans een aanzienlijke prijsstijging oplevert. Om nog maar te zwijgen over het feit dat het NFL-seizoen, waarvan algemeen bekend is dat het de belangstelling voor online weddenschappen aanzienlijk vergroot, nu slechts enkele dagen verwijderd is.

Dat zou een andere mogelijke katalysator kunnen zijn voor $CHANCER. Bezoek de website hier om erachter te komen hoe je blootstelling aan het native token kunt krijgen als je geïnteresseerd bent om te wedden op de mogelijke toekomstige prijsstijging.

Wat kan nog meer $CHANCER een boost geven?

Ten slotte zou Chancer.com kunnen profiteren van de rugwind die waarschijnlijk zal helpen de crypto-ruimte in het algemeen uit te breiden. Statista – het platform voor gegevensverzameling en visualisatie voorspelt momenteel dat de cryptomarkt tot 2027 met maar liefst 70% zal groeien.

Op de korte termijn moet de Amerikaanse Securities & Exchange Commission nog groen licht geven voor een Spot Bitcoin ETF waarvoor een aantal vermogensbeheerders, waaronder BlackRock, de afgelopen maanden een aanvraag hebben ingediend. Verwacht wordt dat een dergelijk op de beurs verhandeld fonds de institutionele belangstelling voor de cryptocurrency aanzienlijk zal vergroten.

Ten slotte is de inflatie scherp gedaald van de piek van ruim 9,0% vorig jaar naar ongeveer 3,0% afgelopen maand. Wat het betekent is dat de Federal Reserve nu wellicht aan het einde van haar renteverhogingscyclus is gekomen en uiteindelijk zal overgaan tot renteverlagingen.

Dat is belangrijk omdat lagere rentetarieven de neiging hebben om interesse uit te lokken voor risicovollere weddenschappen zoals cryptocurrencies, waaronder $CHANCER. Bezoek de projectwebsite hier voor meer informatie over de presale van Chancer.