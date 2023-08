FTX gaat crypto-activa verkopen, inzetten en afdekken: Galaxy ingeschakeld als adviseur

Volgens gerechtelijke documenten die woensdagavond laat zijn ingediend, wil de failliete cryptocurrency-uitwisseling FTX Mike Novogratz’s Galaxy inhuren als adviseur om hem te helpen zijn enorme crypto-bezit te verkopen, te staken en af te dekken.

FTX, dat in november vorig jaar daalde, wil crediteuren betalen in fiatgeld (Amerikaanse dollars) in plaats van Bitcoin (BTC) of Ether (ETH), maar hoopt dat voorzichtige handel kan voorkomen dat de waarde van zijn bijna $3 miljard aan crypto-bezit negatief beïnvloed wordt.

FTX hoopt zijn cryptobezit te vergroten

Om de aandelen te vergroten die het kan geven aan schuldeisers die nog steeds op hun geld terug wachten, gokt FTX op het vergroten van zijn crypto-bezit door rente te verdienen op zijn cryptostapel.

De cryptobeurs, die momenteel wordt geleid door herstructureringsexpert John J. Ray III, is bezorgd dat het in één keer verkopen van alles de prijs zou doen dalen, wat shortsellers en andere marktdeelnemers ten goede zou komen. Om te bepalen wat de meest effectieve manier is om dat te voorkomen, bijvoorbeeld door wekelijkse verkoopbeperkingen, wendt het zich tot marktspecialisten als Mike Novogratz’s Galaxy.

De indiening door FTX-advocaten stelde dat “het hedging van bitcoin en ether de debiteuren [FTX] in staat zal stellen het potentiële neerwaartse risico te beperken voorafgaand aan de verkoop van dergelijke bitcoin of ether. Het inzetten van bepaalde digitale activa… zal ten goede komen aan de boedels – en uiteindelijk aan de crediteuren – door rendementen met een laag risico te genereren op hun anderszins inactieve digitale activa.”

Verwijzend naar een deel van het cryptoconglomeraat van Mike Novogratz, zei de rechtbank het volgende:

“Galaxy Asset Management heeft uitgebreide ervaring op gebieden die relevant zijn voor het beheer en de handel in digitale activa, inclusief met betrekking tot de soorten transacties en beleggingsdoelstellingen die worden overwogen.”

De nieuwe rechtszaak heeft ook het belangenconflict gedetailleerd beschreven, aangezien Galaxy Digital (GLXY), een ander imperium van Mike Novogratz, tientallen miljoenen in FTX had staan op het moment dat de crypto-uitwisseling faillissement aanvroeg.