De aandelenkoers van Futu Holdings (NASDAQ: FUTU) maakte maandag een sterke bullish doorbraak toen beleggers reageerden op de winsten van het bedrijf. De Chinese autoriteiten lanceerden ook een nieuwe golf van maatregelen om de haperende economie te ondersteunen. De aandelen stegen maandag met ruim 6% en bereikten een hoogtepunt van $55,25, het hoogste niveau sinds 10 augustus.

De toekomstige groei zet door

Futu Holdings is een Chinees bedrijf dat actief is op het gebied van effectenmakelaardij en vermogensbeheer. Het bedrijf is grotendeels eigendom van Tencent, het grootste gamingbedrijf ter wereld. Het is actief in belangrijke markten zoals Hong Kong, Singapore en zelfs in de Verenigde Staten.

Het meest recente Futu Holdings-nieuws waren de winsten van het bedrijf, die donderdag naar buiten kwamen. Uit de resultaten bleek dat het bedrijf in het kwartaal 57.000 klanten heeft toegevoegd, waardoor het totale aantal gebruikers op bijna 1,6 miljoen komt. De totale activa in het ecosysteem zijn gestegen tot meer dan HK$466 miljard. Het totale handelsvolume daalde met 22% tot HK $1 biljoen.

De inkomsten van Futu Holdings stegen met 42% tot HK$ 1,7 miljard, terwijl de makelaarscommissies licht daalden tot HK$ 953 miljoen. De rente-inkomsten stegen met 127% doordat de rentetarieven in belangrijke landen bleven stijgen. Het totale netto inkomen steeg met 74%.

Futu Holding werd in het tweede kwartaal met talloze uitdagingen geconfronteerd doordat de aandelenmarkt in haar belangrijkste markten verzwakte. Zoals ik in dit artikel schreef, presteert de Hang Seng-index slechter dan zijn mondiale sectorgenoten, zoals de Nikkei 225 en Nasdaq 100-index.

Er zijn ook zorgen dat de Chinese en Singaporese economieën vertragen. Uit de meest recente gegevens bleek dat de Chinese detailhandelsverkopen, de export en de industriële productie daalden. Op dezelfde manier daalden de detailhandelsverkopen in Singapore in juli opnieuw. Desondanks kenden de activiteiten in Singapore tijdens het kwartaal een aanzienlijke instroom.

Daarom stegen de aandelen van Futu Holdings nadat China een nieuwe reeks maatregelen had aangekondigd om de economische groei te bevorderen. Het aandeel reageerde ook op de gesprekken tussen China en de Verenigde Staten.

Voorspelling Future Holdings aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het aandeel Futu de afgelopen drie dagen is gestegen, terwijl beleggers de winsten van het bedrijf toejuichen. Het is boven de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 dagen gestegen.

Het allerbelangrijkste is dat het een soort omgekeerd hoofd-schouderpatroon heeft gevormd, wat meestal een bullish teken is. Daarom geloof ik dat Futu een goed speculatief aandeel is om tegen de huidige prijzen te kopen. Het initiële doel voor deze vooruitzichten is $61,65, het hoogste punt in augustus, 14% boven het huidige niveau.