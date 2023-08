De prijs van Bitcoin steeg dinsdag met meer dan 5% nadat Grayscale een grote rechtszaak tegen de Securities and Exchange Commission (SEC) had gewonnen. De munt steeg met meer dan 5%, wat leidde tot een groot herstel op de altcoins-markt. De prijzen van Stacks en Bitcoin Cash stegen met ruim 10%, terwijl Stellar Lumens (XLM), Polygon en Avalanche met meer dan 8% stegen.

Het grootste cryptonieuws van de dag kwam uit de Verenigde Staten, waar een rechtbank in het voordeel van Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) oordeelde. Dit was een belangrijke gebeurtenis die zowel door beleggers als handelaars nauwlettend in de gaten werd gehouden.

Door de rechtszaak kon GBPTC zijn fonds omzetten in een exchange-traded fund (ETF). Door een ETF te worden, hoopt Grayscale de korting die altijd in zijn fonds heeft bestaan, te verkleinen.

Het belangrijkste is dat de rechtszaak betekent dat de SEC gedwongen zal worden de Bitcoin ETF op de andere plek te accepteren. De SEC zal naar verwachting eind deze week uitspraak doen over deze fondsen. Enkele van de bedrijven die een Bitcoin ETF hebben aangevraagd zijn Blackrock, Invesco, BitWise en VanEck. In een verklaring zei Grayscale:

“Dit is een monumentale stap voorwaarts voor Amerikaanse investeerders, het ecosysteem van Bitcoin en al diegenen die hebben gepleit voor blootstelling aan Bitcoin via de extra bescherming van de ETF-wrapper.”

Wat zal de impact zijn van het laatste nieuws omtrent Bitcoin op de prijzen van crypto? Sommige analisten zoals Tom Lee zijn van mening dat de aankondiging een Bitcoin-bullrun naar $150.000 zal veroorzaken. Als dit gebeurt, zullen altcoins zoals Stacks, Bitcoin Cash en Stellar Lumens dit voorbeeld volgen.

Ik ben de tegenovergestelde mening toegedaan, omdat een spot Bitcoin ETF op de lange termijn geen grote invloed op de prijzen zal hebben. Ten eerste hebben institutionele beleggers al toegang tot Bitcoin via de futures-ETF die bekend staat als BITO. BITO beweegt altijd in dezelfde richting met Bitcoin. Daarom is het, zoals we zagen na de SEC vs Ripple-zaak, waarschijnlijk dat de munten de komende weken de bearish trend zullen hervatten.