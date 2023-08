De aandelenkoers van Country Garden (HKX: 2007) is de afgelopen dagen weer omhoog gekropen, ook al blijven de uitdagingen voor het bedrijf voortduren. Het aandeel steeg naar een hoogtepunt van $0,96 in Hong Kong, nadat het eerder deze maand naar een recordlaagte van $0,68 was gezakt.

Ellende voor Country Garden houdt aan

Country Garden, de omstreden Chinese ontwikkelaar, bracht woensdag nog meer slecht nieuws voor beleggers. In een aanvraag verzocht het bedrijf zijn obligatiehouders om een uitstelperiode van veertig dagen om de renminbi-obligaties te betalen die volgende week vervallen.

Het verzoek gaf aanleiding tot bezorgdheid dat de financiële toestand van het bedrijf slechter is dan wat analisten verwachten. Ten eerste heeft het bedrijf al twee dollar obligatiebetalingen ter waarde van ongeveer $525 miljoen gemist.

Bedrijven gaan niet onmiddellijk in gebreke nadat ze een schuldbetaling hebben gemist. In plaats daarvan krijgen ze een uitstelperiode van dertig dagen voordat ze als wanbetalers kunnen worden aangemerkt. Nu de dagen opraken, bestaat de kans dat Country Garden haar verplichtingen niet zal nakomen.

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Country Garden zijn de voor donderdag geplande winsten van het bedrijf. Verwacht wordt dat deze resultaten meer duidelijkheid zullen geven over de uitdagingen van het bedrijf.

In een recente verklaring waarschuwde het bedrijf dat het totale verlies voor de eerste helft van het jaar maar liefst 7,5 miljard dollar zal bedragen. De verwachting is dat de inkomsten in deze periode ook zullen dalen.

De uitdagingen van Country Garden weerspiegelen die van Evergrande, de gigantische ontwikkelaar die in 2021 failliet ging. De aandelen daalden met bijna 90% toen ze deze week de handel hervatten, omdat beleggers een uiteindelijk faillissement voorspelden.

De uitdaging van Country Garden is hoe geld bijeen te brengen om de schulden terug te betalen en de aanhoudende problemen op te lossen. Veel bestaande klanten zijn begonnen met het pauzeren van hun betalingen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf moeite om nieuwe klanten aan te trekken.

Daarom denk ik dat de aandelenkoers van Country Garden nog een tijdje onder druk zal blijven staan. En de inspanningen van Peking om de woningbouwsector te redden zullen waarschijnlijk met grote uitdagingen worden geconfronteerd naarmate de economische vertraging toeneemt.

Koersvoorspelling voor Country Garden

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Country Garden zich de afgelopen maanden in een sterke bearish trend bevond. Door deze daling zakten de aandelen onder het belangrijke steunniveau van $0,98, het laagste niveau in november. Onlangs heeft het aandeel dit niveau opnieuw getest. Een break en een nieuwe test zijn een teken van een bearish voortzetting.

De aandelenkoers van Country Garden blijft onder alle voortschrijdende gemiddelden. Het is waarschijnlijk dat het aandeel zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het belangrijkste ondersteuningsniveau van $0,50.