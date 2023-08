Chicago PMI verrast positief; Philadelphia Fed GDPplus duidt op recessie in Q4 van 2022

Chicago Purchasing Managers’ Index (PMI) is een diffusie-index die de resultaten van productiebedrijven in en rond Chicago omvat.

Een stand boven de vijftig duidt erop dat de productiesector groeit, terwijl een stand onder de vijftig aangeeft dat deze krimpt.

De indicator zoomde in op 48,7, ruim boven de marktverwachtingen en de 42,8 van de vorige maand, maar bleef op krimpgebied.

Experts bij Investing.com voorspelden een verbetering naar 44,1.

Dit was de eerste keer sinds april 2023 dat de gepubliceerde Chicago PMI beter presteerde dan de voorspelling, zoals gerapporteerd door Investing.com. Het is ook de derde maand op rij dat de index opeenvolgende verbeteringen in de bedrijfsactiviteit laat zien, hoewel deze onder de 50 is gebleven. De laatste cijfers duiden op twaalf opeenvolgende maanden van negatieve groei, maar zijn ook de kleinste krimp sinds de daling in september 2022 begon. Het recente dieptepunt werd in november 2022 geregistreerd op 37,2.

De Chicago PMI kan bijzonder nuttig zijn bij het voorspellen van de nauwlettend in de gaten gehouden ISM-PMI voor de verwerkende industrie, die sinds november 2022 ook onder de 50 is gebleven.

Save Bron: ISM

Als gevolg hiervan zijn de vooruitzichten voor de productiesector somber gebleven, ondanks de aanhoudende zorgen over een recessie.

Zitten we al in een recessie?

Copy link to section

De bbp-cijfers van gisteren voor het tweede kwartaal gingen iets omhoog naar 2,1% op jaarbasis, maar bleven achter bij de marktverwachtingen van 2,4% op jaarbasis.

Het volledige verhaal is hier te lezen.

Mike Shedlock is een veelgeprezen macro-economisch auteur die berichten plaatst op de populaire blog MishTalk. Hij merkt op dat de Philadelphia Fed GDPplus-maatstaf, die een combinatie is van het bbp en het bdi (maar geen gemiddelde) en de reële groei van kwartaal tot kwartaal op jaarbasis beschrijft, rood knippert, dat wil zeggen een negatieve groei heeft doorgemaakt.

In zijn onderzoek merkt Shedlock op dat elke keer dat de indicator twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei registreert, de economie zich in een recessie bevindt.

Save Bron: Data van Philadelphia Fed, grafiek van Mish

Hij ontdekte dat dit patroon teruggaat tot 1960, waarbij alle negen recessies op tijd of één of twee kwartalen eerder werden geïdentificeerd door GDPplus. Dat betekent dat de indicator tot nu toe een ongelooflijk hitpercentage van 100% heeft gehad. Deze maatstaf mag echter niet worden aangezien voor een voorlopende indicator, aangezien de BDI- en BBP-gegevens aanzienlijke herzieningen ondergaan. Toch voegt Shedlock toe over GDP, GDI en GDPplus:

…Ik stel sterk voor dat op basis van de prestaties uit het verleden GDPplus het beste recessiesignaal biedt.

Volgens de bovenstaande grafiek kan technisch gezien een recessie zijn begonnen in het vierde kwartaal van 2022, toen de maatstaf daalde naar (-)1,2%, gevolgd door (-) 0,7% in het eerste kwartaal van 2023. In het laatste rapport heeft de maatregel het negatieve terrein verlaten en is hij gestegen naar 0,6%, hoewel hij naar beneden werd bijgesteld ten opzichte van een eerdere schatting van 1,5%. Het zou interessant zijn om te zien of de meetwaarde voor het tweede kwartaal van 2023 in de volgende druk nog verder naar beneden wordt herzien. Als gevolg daarvan zou de economie nog steeds in een diepe recessie kunnen verkeren, zoals geïmpliceerd door de voorlopige lezing van GDPplus.

Vooruitzichten

Copy link to section

Andere regionale gegevens voor de productie die eerder deze maand werden vrijgegeven, bleken gemengd te zijn. De ISM Manufacturing PMI, die vrijdag zal worden gepubliceerd, zal echter waarschijnlijk aanzienlijk stijgen als gevolg van de sterke stijging van de Chicago PMI. Dat gezegd hebbende, voorspelt TradingEconomics.com slechts een stijging naar 47, boven de vorige stand van 46,4. Wat de mate van verbetering ook is, de maatregel zal vrijwel zeker op krimpgebied blijven. Een negatieve Manufacturing ISM-waarde zal waarschijnlijk op de dollar drukken.

Save