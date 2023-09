De prijs van Jasmy Coin bleef maandag stabiel terwijl de cryptocurrencies bleven consolideren. Het token werd maandag verhandeld op $0,0036, waar het de afgelopen dagen stond. Deze prijs ligt een paar punten boven $0,0030, het dieptepunt van vorige week.

Beleggers zijn nog steeds bang

Cryptocurrencies bleven binnen een krappe bandbreedte terwijl beleggers nadachten over de belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week in de sector. Zoals we in dit artikel schreven, kreeg de Securities and Exchange Commission (SEC) een grote klap toen zij een zaak tegen Grayscale verloor.

Het verlies kwam een paar maanden nadat de SEC een andere zaak tegen Ripple Labs had verloren. In dat geval oordeelde de rechtbank dat XRP geen effect was. Daarom hebben beleggers goede hoop dat de SEC niet alle zaken zal winnen die zij tegen de sector heeft ingediend.

De koers van Jasmy Coin reageerde ook op het besluit van de SEC om het goedkeuringsproces van spot-ETF’s door bedrijven als Blackrock, Invesco en WisdomTree uit te stellen. De SEC is van mening dat er meer tijd nodig is om de waarborgen van deze bedrijven te herzien.

De meeste analisten zijn van mening dat de SEC uiteindelijk ten minste één spot-ETF zal accepteren, een stap die zal leiden tot meer instroom van institutionele beleggers. Als dit gebeurt, geloven sommige analisten, vooral Tom Lee van FundStrat, dat de prijs van Bitcoin kan stijgen naar $150.000. Jasmy zou er baat bij hebben als dit gebeurt.

De prijs van Jasmy Coin wankelt ook omdat het volume in de crypto-industrie afneemt en de angst- en hebzuchtindex in het rood blijft staan. Volgens Alternative staat de crypto-angst- en hebzuchtindex op 40, wat aangeeft dat beleggers nog steeds bang zijn.

Het volume op maandag was wat laag omdat de Amerikaanse markten gesloten waren vanwege Labor Day. Deze consolidatie zal waarschijnlijk de hele week aanhouden, aangezien er geen belangrijke economische gegevens uit de VS of winstcijfers zullen zijn.

Prijsvoorspelling Jasmy Coin

De daggrafiek laat zien dat de prijs van het Jasmy-token de afgelopen maanden een bearish trend heeft doorgemaakt. Het vond een sterke steun op $0,0030, waar het een patroon met dubbele bodem vormde. Bij prijsactieanalyse is dit patroon meestal een bullish teken.

Jasmy bevindt zich ook een paar punten onder de dalende trendlijn die de hoogste niveaus sinds 20 mei met elkaar verbindt. Het consolideert ook op de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden.

Daarom is de visie voor Jasmy neutraal. Een bullish uitbraak zal worden bevestigd als de prijs boven de dalende trendlijn komt. Als dit gebeurt, ligt het volgende belangrijke niveau op $0,0042, het hoogste niveau op 13 augustus. Het steunpunt bevindt zich op het dubbele bodemniveau op $0,0030.