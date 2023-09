De cryptocurrency-industrie ondervindt grote tegenwind als gevolg van regelgevende en monetaire zorgen in de Verenigde Staten. Bitcoin bleef onder de $26.000, terwijl de marktkapitalisatie van alle tokens op $1 biljoen bleef steken.

De grootste zorg onder beleggers betreft de volgende acties van de Securities and Exchange Commission (SEC), na het verliezen van een belangrijke zaak tegen Greyscale vorige week. In de nasleep van dit verlies besloot de SEC ETF-beslissingen van bedrijven als Blackrock en Invesco uit te stellen.

Er zijn ook zorgen over de volgende acties van de Federal Reserve. Fed-functionarissen hebben betreurd dat de inflatie hardnekkig hoog blijft en lieten doorschemeren dat er meer renteverhogingen nodig zullen zijn.

Zelfs als de Fed de rente ongewijzigd laat, is de realiteit dat geldmarktfondsen (MMF) en depositocertificaten meer dan 5% opleveren. Als zodanig kiezen veel beleggers voor deze activa, die vaak als risicovrij worden beschouwd.

Verkoop van Shiba Memu-tokens vordert

Ondanks de aanhoudende angst op de markt zijn er enkele lichtpuntjes. Shiba Memu, een opkomende meme-munt, heeft de afgelopen twee maanden bijvoorbeeld meer dan $2,4 miljoen opgehaald.

Volgens de whitepaper wil Shiba Memu het volgende grote ding in de crypto-industrie zijn. Het doel is om dat te bereiken door de twee belangrijkste thema’s in de markt dit jaar te benutten.

Ten eerste is er het thema van de meme-coins, waardoor veel tokens zoals Pepe mainstream zijn geworden en waarderingen van meerdere miljoenen dollars hebben bereikt. Het heeft tot doel groter te worden dan andere populaire meme-coins zoals Shiba Inu en Dogecoin.

Ten tweede maakt Shiba Memu ook gebruik van kunstmatige technologie die dit jaar veel miljonairs heeft voortgebracht. AI heeft Nvidia er zelfs toe aangezet een biljoenenbedrijf te worden.

De AI-tools zullen gebruik maken van verschillende belangrijke technologieën, zoals natuurlijke taalverwerking (NLP), sentimentanalyse, beeld- en videoherkenning en voorspellende analyse.

Zodra de technologie voltooid is, zal Shiba Memu bijvoorbeeld aan zelfmarketing kunnen doen. Het belangrijkste is dat $SHMU-houders stakingbeloningen kunnen verdienen door alleen maar het token vast te houden. Je kunt Shiba Memu hier kopen.

Shiba Memu-tokenomics

Volgens de whitepaper hebben de ontwikkelaars 2 miljard tokens geslagen. 1 miljard van deze tokens zijn van de markt gehaald. 85% van deze tokens wordt verkocht in een voorverkoop, waarbij 350 miljoen wordt besteed aan de BNB Chain en 500 miljoen aan Ethereum.

Andere tokens zullen liquiditeit verschaffen in gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen zoals Binance en Huobi. Verder heeft het team een token gewijd aan de ontwikkeling van het token en de cross-chain liquiditeit.

Volgens de routekaart zal het Shiba Memu-token, als alles volgens plan verloopt, in het derde kwartaal (dus september of oktober) worden gelanceerd. Vervolgens zal het in het vierde kwartaal worden genoteerd aan de belangrijkste CEX- en DEX-beurzen, terwijl de ontwikkeling doorgaat.