Barratt Developments PLC (LON: BDEV) zegt dat de hogere hypotheekrente en de aanhoudende crisis in de kosten van levensonderhoud de komende maanden op de vraag zullen blijven drukken.

De huizenprijzen in Groot-Brittannië kenden onlangs de grootste daling in veertien jaar

De woningbouwontwikkelaar verwacht dat zijn marges onder druk zullen blijven staan omdat de woningmarkt het moeilijk blijft hebben. De huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk daalden in augustus met 5,3% op jaarbasis – de grootste jaarlijkse daling in ongeveer veertien jaar, zo blijkt uit gegevens van Nationwide.

Woensdag rapporteerde Barratt ook een jaarlijkse klap van 16% op de gecorrigeerde winst voor het boekjaar eindigend op 30 juni. De omzet steeg met slechts 1,0%, tot 5,3 miljard in het fiscale jaar 2023. Toch schreven experts van Peel Hunt vandaag:

De zomer is traditioneel een rustige periode, die dit jaar nog wordt verergerd door de volatiliteit op de hypotheekmarkt. Een stuiter is dus waarschijnlijk een terechte schreeuw.

Het aantal voltooide woningen daalde in boekjaar 2023 met 3,9%

Barratt voltooide 17.206 woningen in het onlangs afgesloten boekjaar – tegen 17.908 in het boekjaar 2022. Charlie Huggins van Wealth Club liet weten:

Er beginnen scheuren te verschijnen op de huizenmarkt en hoewel de rentetarieven bijna hun hoogtepunt zullen bereiken, blijven starters op de huizenmarkt onder enorme druk staan.

Aan de positieve kant steeg de gemiddelde verkoopprijs in het onlangs afgesloten jaar van £300.200 naar £320.000, volgens het persbericht. Barratt Developments is echter van plan de aanwervingsstop van vorig jaar te handhaven totdat de markt aanzienlijk aantrekt.

De aandelen zijn ruim 12% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt sinds dit jaar.

Barrat Developments verlaagde vandaag ook het dividend

Op 27 augustus had Barratt termijnverkopen van 9.608 huizen ter waarde van in totaal £2,44 miljard – aanzienlijk minder dan de 14.058 huizen en £3,81 miljard een jaar geleden.

Maar het in Londen genoteerde bedrijf dat in juni samenwerkte met Citra Living blijft verwachten dat er in FY24 tot 14.250 woningen zullen worden opgeleverd.

Het bestuur heeft vandaag een slotdividend van 23,5 pence per aandeel bekendgemaakt, waarmee de uitbetaling over het hele jaar ongeveer 9,0% onder het begrotingsjaar 2022 bleef, en zei dat het overtollige kapitaal werd behouden om de sterkte van de balans te behouden. In reactie daarop zei Richard Hunter, hoofd Markten bij Interactive Investor, woensdag:

De onzekere vooruitzichten komen tot uiting in de aankondiging van het aandeelhoudersrendement. Er zullen de komende periode geen aandeleninkopen meer plaatsvinden, terwijl ook het dividend is verlaagd.