On-chain roundup: aantal lange termijn houders Bitcoin neemt toe

Bitcoin is de laatste tijd zwak. De grootste cryptocurrency ter wereld is onder de $26.000 gedaald en staat op het laagste punt in elf weken.

De daling komt in een periode van ongewone rust op de markten. Na een sprong midden juni te midden van een hele reeks ETF-aanvragen, bleef Bitcoin tot vorige week koppig rond de $29.000/$30.000 schommelen.

De prijsdaling heeft echter geen invloed gehad op een trend die op dit moment onverbiddelijk lijkt: de onophoudelijke groei van langetermijnbezitters.

De onderstaande grafiek van Glassnode benadrukt dit (Glassnode definieert langetermijnhouders door een logistieke functie gecentreerd op een leeftijd van 155 dagen en een overgangsbreedte van 10 dagen). Het laat zien dat 14,7 miljoen Bitcoin nu in handen is van het cohort, wat zich vertaalt naar 75% van het totaal dat meer circuleert.

Als we historisch naar langetermijnbezitters kijken, is dit interessant omdat het cohort normaal gesproken daalt tijdens periodes van prijsstijgingen. Zoals we in de volgende grafiek kunnen zien, dalen de langetermijnhouders wanneer de prijs stijgt. Hoewel de logschaal (noodzakelijk bij het uitzetten van de Bitcoin-prijs tot 2010) het enigszins vertroebelt, zul je, als je naar 2023 kijkt, zien dat zowel de prijs als de langetermijnhouders stijgen – een ander fenomeen dan jaren geleden.

Is dit bullish voor Bitcoin?

De reflexmatige reactie zou kunnen zijn om te concluderen dat dit bullish is voor Bitcoin. Langetermijnhouders die een toenemend aantal tokens oppotten, zullen het beschikbare aanbod beperken en de prijs omhoog drukken.

Natuurlijk is dat gedeeltelijk waar, maar er spelen hier ook andere factoren. We vermeldden eerder dat in het verleden het cohort van langetermijnbezitters normaal gesproken daalde tijdens periodes van prijsstijgingen. Dit is logisch, aangezien er niet alleen winstnemingen plaatsvinden, maar het handelsvolume in deze perioden over de hele linie de neiging heeft toe te nemen.

Deze keer zien we echter minder volatiliteit, waarbij de prijsstijging van 55% van Bitcoin dit jaar tot nu toe via een geleidelijke stijging komt in plaats van plotselinge pieken zoals we in het verleden hebben gezien. Het handelsvolume en de liquiditeit zijn ook extreem schaars, wat er verder toe bijdraagt dat Bitcoin op zijn plek blijft en dat het bedrag dat door langetermijnhouders wordt aangehouden, toeneemt.

Daarom is, zoals bij de meeste zaken op de markten, het antwoord op de vraag of dit al dan niet bullish is genuanceerder dan eenvoudigweg zeggen: ‘minder aanbod, prijs stijgt’.

Als we bovendien naar het totale aantal actieve adressen kijken, is het aantal dit jaar niet veel veranderd, wat nog meer gewicht geeft aan de theorie dat, althans gedeeltelijk, het aantal langetermijnhouders toeneemt omdat de activiteit afneemt.

Beide kan echter waar zijn. De realiteit is dat Bitcoin een beperkt aanbod heeft, en als er minder van dat aanbod op de markt is, kan de prijs gemakkelijker stijgen.

Aan de andere kant betekent de geringe liquiditeit dat er minder kapitaal nodig is om de prijzen in beweging te brengen, en dat dit zowel naar boven als naar beneden beweegt en versterkt wordt. Er zitten dus twee kanten aan deze medaille (excuseer de woordspeling).

Hoe het ook zij, de opwaartse trend in het cohort van langetermijnbeleggers is interessant om te volgen. De stijging is al ruim twee jaar vrijwel onophoudelijk aan het stijgen. De enige periode van uitstel was in de zomer van 2022.

Dit zien we als we inzoomen bij de volgende grafiek. Het aantal langetermijnhouders daalde van 13,71 miljoen adressen aan de vooravond van de Terra-crisis op 9 mei naar 13,39 miljoen op 22 juli, een daling van 2,3%.

Maar zelfs deze daling van 2,3% is, over het geheel genomen, verre van seismisch. Bovendien heeft de trend sindsdien zijn opwaartse traject hervat.

Het zal een interessante trend zijn om in de gaten te houden, of deze nu bullish of onecht is.