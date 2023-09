Apple Inc (NASDAQ: AAPL) opende donderdag nog eens 3,0% lager na een bericht dat China zijn verbod op iPhones verlengt.

Nieuws omtrent China is een groot probleem voor Apple

De grootste Aziatische economie zou onlangs haar overheidsfunctionarissen hebben bevolen hun iPhones niet mee te nemen naar het werk.

Donderdag vertelden anonieme bronnen echter aan Bloomberg dat een dergelijke beperking ook zou gelden voor verschillende andere staatsbedrijven en door de overheid gecontroleerde organisaties in het algemeen.

Het nieuws op de aandelenmarkt is belangrijk voor de maker van de iPhone, niet alleen omdat het ongeveer een vijfde van zijn omzet uit China haalt, maar ook omdat zijn omzet al drie kwartalen op rij jaar-op-jaar is gedaald (lees in dit artikel meer).

Vergeleken met hun hoogste punt in het jaar tot nu toe, zo’n zes weken geleden, zijn de aandelen van de technologiegigant nu op het moment van schrijven met ongeveer 10% gedaald.

De VS hebben onlangs ook TikTok verboden

Bedrijven en instanties die het verbod op iPhones uiteindelijk zouden kunnen overnemen, blijven onbekend.

De mate waarin ze deze beperkingen kunnen afdwingen, hangt ook van de balans af – waarbij van sommigen wordt verwacht dat ze het gebruik van een Apple-apparaat op de werkplek zullen beperken, terwijl anderen hun personeel misschien helemaal zullen verbieden een iPhone te gebruiken.

Merk op dat een verbod op de vlaggenschip-smartphone van Apple in China een vergelding kan zijn voor een verbod op TikTok dat de Verenigde Staten afgelopen juni aan zijn overheidspersoneel hebben opgelegd. Voormalig president Donald Trump had Huawei – een technologiegigant met hoofdkantoor in Shenzhen – in 2019 ook op de zwarte lijst gezet.

Noch Apple, noch het Chinese State Council Information Office hebben tot nu toe officieel commentaar gegeven op het Bloomberg-rapport.