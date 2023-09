De wisselkoers van het paar USD/RUB is de afgelopen drie dagen op rij teruggelopen, terwijl de prijzen voor ruwe olie zich herstelden. Het paar daalde dinsdag naar 93.48, veel lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 102.16.

Besluit van de Centrale Bank van Rusland

De wisselkoers tussen de USD en de Russische roebel is gedaald als gevolg van de stijgende prijs van ruwe olie. Brent, de internationale benchmark, is gestegen naar $90, terwijl West Texas Intermediate (WTI) is gestegen naar $87. Op dezelfde manier is de Russische urals, de benchmark van het land, boven de $60 per vat gestegen.

De prijs van ruwe olie is gestegen als gevolg van de acties van Rusland en Saoedi-Arabië om de prijzen te verhogen. De twee landen, die lid zijn van de OPEC+, besloten door te gaan met de dagelijkse aanboddalingen van 1,3 miljoen. Hun doel is ervoor te zorgen dat de prijzen langer op een hoog niveau blijven.

https://www.youtube.com/watch?v=0XRctd-eFqYu0026amp;pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Rusland profiteert van hoge olieprijzen omdat dit tot meer buitenlandse valuta leidt. Terwijl westerse landen Rusland sancties hebben opgelegd, verkoopt het land nog steeds elke dag miljoenen vaten olie.

De wisselkoers van USD/RUB daalde ook nadat de Bank van Rusland had gezegd dat zij voor 150 miljard roebel zou afvloeien, voorafgaand aan de betaling van de euro-obligaties die voor volgende maand gepland staat.

Vooruitkijkend zullen er twee belangrijke katalysatoren zijn voor de wisselkoers van USDRUB. Ten eerste zullen de VS woensdag de laatste consumentenprijsindexcijfers (CPI) publiceren. Uit deze cijfers zal naar verwachting blijken dat de inflatie in het land in augustus licht is gestegen. De gegevens komen een week vóór het besluit van de Federal Reserve van volgende week.

Ten tweede zal de Centrale Bank van Rusland haar vergadering vrijdag afsluiten en haar besluit bekendmaken. Economen geraadpleegd door Reuters verwachten dat de centrale bank zal besluiten de rente ongewijzigd te laten op 12%. Onlangs werd de rente fors omhoog geduwd in een ongeplande beslissing, toen de Russische roebel kelderde.

Technische analyse USD/RUB

Save

USD/RUB-grafiek door TradingView

De koers van het paar USD/RUB is de afgelopen dagen gedaald. Deze uitverkoop vond plaats nadat het pair het belangrijke weerstandsniveau op 100 opnieuw testte. Een snelle blik laat zien dat het het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, dat een belangrijk ondersteuningsniveau is, opnieuw heeft getest. Het heeft ook de bovenkant van de Ichimoku-wolkindicator opnieuw getest.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair nog steeds bullish, met een aanvankelijk niveau van 100. Een doorbraak boven die prijs zal ervoor zorgen dat het de hoogste stand van het jaar tot nu toe op 102.53 opnieuw zal testen. Het alternatieve scenario is waarin het pair daalt en de support opnieuw test op 90.