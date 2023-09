Citigroup Inc (NYSE: C) staat vanochtend in de belangstelling na de aankondiging van een bedrijfsorganisatie waarvan zij verwacht dat deze de verantwoording zal verbeteren en de besluitvorming zal versnellen.

Citi splitst zich op in vijf businesslines

De multinationale investeringsbank zal nu uit vijf hoofddivisies bestaan, tegenover twee tot nu toe. Jane Fraser, de Chief Executive van Citigroup, zei vandaag in een persbericht:

Ik ben vastbesloten dat onze bank ons volledige potentieel zal waarmaken, en we nemen gedurfde beslissingen om onze verplichtingen jegens al onze belanghebbenden na te komen.

Citigroup bevestigde dat de herstructurering, die de grootste sinds de mondiale financiële crisis wordt genoemd, banen zal schrappen, maar maakte voorlopig niet precies bekend hoeveel. De bank had eind juni 240.000 medewerkers in dienst, een stijging van 4,0% ten opzichte van vorig jaar.

De aandelen hebben de afgelopen maanden grotendeels ondermaats gepresteerd ten opzichte van hun sectorgenoten en zijn nu 20% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Alle divisies zullen rapporteren aan CEO Jane Fraser

Citigroup is ook op zoek gegaan naar een nieuw hoofd om leiding te geven aan de zaken- en investeringsbank – een van de vijf divisies die woensdag zijn aangekondigd. CEO Jane Fraser zei:

Deze veranderingen elimineren onnodige complexiteit binnen de bank … allemaal met het oog op het verwezenlijken van onze middellangetermijndoelstellingen en onze transformatie.

Alle vijf divisies zullen rechtstreeks aan haar rapporteren, aldus het persbericht.

Het beursnieuws arriveert ongeveer een maand voordat Citi zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal zal publiceren. De consensus is dat het $1,3 per aandeel zal zijn, tegenover $1,5 per aandeel een jaar geleden.