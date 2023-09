De metaverse, een van de pijlers van de blockchain-industrie, heeft de afgelopen maanden aan kracht ingeboet naarmate de crypto-winter voortduurt. De meeste van de vlaggenschip-metaverse platforms hebben hun gebruikers en hun tokens met dubbele cijfers zien kelderen. Op dezelfde manier hebben bedrijven als Meta Platforms, die op de industrie gokten, hun ambities verlaagd.

Gebruikers van The Sandbox en Decentraland vallen weg

Decentraland en The Sandbox zijn de twee grootste spelers in de metaverse-industrie. Het SAND-token van Sandbox heeft een marktkapitalisatie van meer dan $599 miljoen, terwijl de MANA van Decentraland wordt gewaardeerd op $536 miljoen. Het AXS-token van Axie Infinity heeft een marktkapitalisatie van $599 miljoen. Op het hoogtepunt werden deze tokens allemaal gewaardeerd op miljarden dollars.

Uit gegevens gepubliceerd door DappRadar blijkt dat het aantal mensen dat deze platforms gebruikt sterk is gedaald. Decentraland had bijvoorbeeld de afgelopen 30 dagen slechts 3,86.000 Unique Active Wallets (UAW), een stijging van 108% ten opzichte van de voorgaande maand. Het aantal transacties in het netwerk steeg met 63% naar 72,80.000, terwijl het saldo in de slimme contracten daalde naar $15 miljoen.

De situatie bij The Sandbox was veel erger. De UAW daalde met 26% naar 3,29 duizend, terwijl het aantal transacties in het smart contract met 15% daalde naar 2,79 duizend. Het saldo in zijn slimme contracten daalde ook tot $22,9 miljoen.

Daarom zou je verwachten dat de activiteit op platforms met een waarde van meer dan 500 miljoen dollar hoger zal zijn.

Ondertussen zijn de NFT-trends in Decentraland en The Sandbox niet bemoedigend. Zoals hieronder blijkt, vertoont de bodemprijs van deze verkopen een neerwaartse trend na een piek eerder dit jaar. De bodemprijs wordt gedefinieerd als de laagste prijs van een NFT op een bepaald moment. Als zodanig is een lagere prijs een teken dat de vraag enigszins beperkt is.

Save

Prijzen van MANA en SAND zijn gedaald

Een waarschijnlijke reden waarom de activiteit in The Sandbox en Decentraland is afgenomen, is dat hun oorspronkelijke tokens zijn gecrasht. MANA handelde donderdag op $0,28, 95% onder het hoogste punt ooit.

Op dezelfde manier handelde het SAND-token op een historisch dieptepunt van $0,28, 80% onder het recordhoogte. Daarom hebben de meeste mensen die NFT’s in deze ecosystemen kochten of beloningen wonnen, hun waarden zien kelderen.

In de meeste periodes doen blockchain-applicaties het goed als de cryptocurrencies stijgen en omgekeerd. De bodemprijs van Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT’s is bijvoorbeeld gedaald naarmate Ethereum verzwakte. Op dezelfde manier daalde de DeFi TVL van alle platforms toen de cryptoprijzen daalden.