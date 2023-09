Totale aanbod stablecoins op het laagste punt in twee jaar vanwege kapitaaluittocht

De uittocht van kapitaal uit de cryptocurrency-wereld in de afgelopen twee jaar kan goed worden samengevat door de stablecoin-markt te onderzoeken.

Gezien de centrale rol van stablecoins in de liquiditeit in het hele ecosysteem, omdat ze de belangrijkste weg zijn waarlangs investeerders cryptocurrencies binnenkomen en verlaten, spreekt de daling van het totale aanbod boekdelen. De onderstaande grafiek laat zien dat het totale aanbod nu op het laagste niveau in twee jaar staat, in totaal $125 miljard.

De marktkapitalisatie bereikte vóór de Terra-crisis in mei 2022 een piek van $188 miljard, wat betekent dat de stablecoins op de markt de afgelopen 16 maanden met een derde zijn gedaald. Het effect van de abrupte verdamping van de UST stablecoin is duidelijk te zien in de bovenstaande grafiek. Bovendien blijkt ook dat het totale aanbod sindsdien voortdurend afneemt.

Naast de problemen in de crypto-ruimte, is de macro-omgeving een integraal onderdeel geweest van de terugval. Het strakke monetaire beleid dat in de nasleep van de ongebreidelde inflatie wordt ingevoerd, betekent dat de rente is gestegen van bijna nul naar boven de 5%.

Nu staatsobligaties plotseling stevige rendementen opleveren, ziet de veiligste belegging ter wereld er begrijpelijkerwijs aanzienlijk aantrekkelijker uit. Tegelijkertijd neemt de relatieve aantrekkelijkheid van stablecoins en de verschillende opbrengstverdienende producten in crypto af.

De daling zet zich voort in 2023

De terugval is overal op het beleggingsgebied hetzelfde. We hoeven niet verder te kijken dan de aandelenmarkt, waar de S&P 500 vorig jaar 20% moest terugschroeven voor het slechtste rendement sinds 2008. Interessant is dat de daling van het aanbod van stablecoins zich in 2023 heeft voortgezet. Dit ondanks een herstel van de risicovolle activa. inclusief zowel de aandelenmarkt als crypto.

Dit wijst op andere problemen. Terwijl de rendementen op trade-fi zo scherp zijn gestegen, hebben we binnen DeFi precies het tegenovergestelde gezien. De torenhoge rentes trokken velen naar deze sector tijdens de pandemie, maar deze zijn onhoudbaar gebleken, waardoor de uitstroom die al zou hebben plaatsgevonden als gevolg van het traject van de handelsrente nog verder is verergerd.

Afgezien van Tether, dat opmerkelijke veerkracht heeft getoond en het marktaandeel naar recordhoogtes zag stijgen, zijn de belangrijkste stablecoins allemaal gedaald. Klik op ‘speeltijdlijn’ in het onderstaande diagram om de afname van de afgelopen jaren te zien.

Opgemerkt moet worden dat, hoewel de Terra-crisis veruit de meest seismische gebeurtenis was die de stablecoin-markt trof, er de afgelopen jaren andere incidenten zijn geweest die de sector hebben getroffen.

In februari werd het Binance-merk BUSD gesloten en werd de in New York gevestigde uitgever Paxos gedwongen het slaan van de munt stop te zetten als gevolg van de effectenwetten. De afbouw van BUSD verliep geleidelijk en grotendeels zonder veel gebeurtenissen, maar het verlies van een grote stablecoin en de grotere bezorgdheid van de toezichthouders hielpen de zaken nauwelijks.

De op één na grootste stablecoin ter wereld, USDC, maakte in maart een dramatischer episode door. $3,3 miljard van de reserves ter ondersteuning van de stablecoin, wat overeenkomt met 8% van het totale circulerende aanbod op dat moment, werd vastgehouden in de plotseling instortende Silicon Valley Bank.

Paniek overspoelde de markt, waarbij de koppeling tot 88 cent daalde. Uiteindelijk kwam de Amerikaanse regering tussenbeide om de deposito’s te garanderen, en de koppeling werd snel hersteld.

Hoewel Tether goed gepositioneerd is om een deel van het kapitaal op te zuigen dat deze stablecoins ontvlucht, heeft het niet alles veroverd; de rest heeft de ruimte eenvoudigweg volledig verlaten.

Het is de omvang van de schade aan het hele crypto-ecosysteem, evenals de strijd van DeFi, die echt hebben geleid tot de terugval in de stablecoin-markt, en niet de eerder genoemde minpuntjes (en in crypto-termen was dat alles). voor USDC en BUSD. Zorgen over de regelgeving hebben ook niet geholpen, en zijn, naast de angst die werd aangewakkerd door het SVB-incident, een factor achter de stijging van het marktaandeel van Tether ten koste van USDC in de afgelopen zes maanden (USDC is gevestigd in de VS, terwijl USDT Europees is).

Nu het aanbod van stablecoins zich op het laagste niveau in twee jaar bevindt, wordt het interessant om dit in de toekomst te volgen. Dit geldt vooral nu we het einde van de verkrappingscyclus naderen. Bovendien leken de ontwikkelingen op regelgevingsgebied de afgelopen weken gunstig te zijn voor crypto, waarbij Grayscale een baanbrekende zaak tegen de SEC won en Bitcoin ETF’s eindelijk dichterbij leken te komen.

Als crypto zich substantieel herstelt, zou je verwachten dat de marktkapitalisatie van stablecoins opnieuw zal stijgen. Anderzijds blijft de onzekerheid groot en zijn de prijzen dit jaar al aanzienlijk gestegen, maar toch zijn de liquiditeit, het volume en het aanbod van stablecoins onderdrukt.