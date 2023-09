De prijs van het Hifi-token is de afgelopen dagen enorm gestegen en is deze week een van de best presterende cryptocurrencies geworden. Volgens TradingView is het token de afgelopen zes dagen op rij gestegen en zweeft het nu op zijn recordhoogte. De weinig bekende cryptocurrency is dit jaar met meer dan 490% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Hifi Finance is een blockchain-project gebaseerd op het Polygon- ecosysteem. Het netwerk heeft tot doel leiding te geven aan de snelgroeiende tokenisatie-industrie waarvan analisten denken dat deze biljoenen dollars waard is. Het laat mensen ook lenen tegen tokenized activa zoals onroerend goed, crypto en NFT’s.

Hifi Finance heeft de afgelopen maanden verschillende partnerschappen ondertekend. Het werkte bijvoorbeeld samen met Crown Ribbon om de prestatiepaardenindustrie aan te pakken. Ook werken de ontwikkelaars samen met Pooled NFT, een eenvoudige aanpak om elke NFT om te zetten in passief inkomen.

Crown Ribbon 🏇



We’ve partnered with @crownribbonhq to take on the $300 Billion dollar performance horse industry. This partnership fits perfectly into our ambitious growth strategy to trail-blaze into the realm of Real World Assets (RWAs) and disrupt industries. pic.twitter.com/pLgJtiLKhb — Hifi Finance (@HifiFinance) September 13, 2023

Het is niet duidelijk waarom de prijs van Hifi-crypto stijgt. Wat wel duidelijk is, is dat de golf de grootste korte liquidaties ooit heeft veroorzaakt. Uit gegevens van CoinGlass blijkt dat het totale aantal korte liquidaties donderdag steeg tot ruim $854.000, na een stijging met $476.000 op woensdag.

Korte liquidaties vinden plaats wanneer beurzen gedwongen worden korte transacties te sluiten wanneer een prijs stijgt. In de meeste periodes worden deze liquidaties doorgaans als bullish gezien.

Ondertussen blijkt uit andere gegevens dat de openlijke interesse van Hifi Finance in de termijnmarkt tot een recordhoogte is gestegen. In dollars uitgedrukt steeg deze open rente met ruim 377% naar ruim 57%. Deze interesse komt uitsluitend van Bybit, een van de grootste beurzen in de branche.

Een andere reden waarom de prijs van Hifi Finance stijgt, is dat er sprake is van een short squeeze. Er is sprake van een short squeeze wanneer een asset, vaak een weinig verhandelde asset zoals Hifi, stijgt. Als dit gebeurt, worden veel shortsellers gestraft.

Daarom is het onduidelijk of de prijs van het Hifi-token zal blijven stijgen. In de meeste perioden duren deze pieken meestal van korte duur.