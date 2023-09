Morgan Stanley (NYSE: MS) zal naar verluidt maandag een door kunstmatige intelligentie aangedreven assistent voor financiële adviseurs lanceren.

Morgan Stanley verslaat zijn collega’s in de AI-race

De multinationale investeringsbank had in maart voor het eerst plannen onthuld voor een dergelijke assistent op basis van GPT-4 (OpenAI).

Collega’s, waaronder Goldman Sachs en JPMorgan, onderzoeken ook het potentieel van AI in de financiële dienstverlening – maar Morgan Stanley is de eerste op Wall Street die daadwerkelijk met een dergelijke oplossing live gaat. Andy Saperstein, de covoorzitter van het bedrijf, zei vandaag in een memo:

Wij geloven dat Gen AI de klantinteracties radicaal zal veranderen, nieuwe efficiëntie in de adviseurspraktijk zal brengen en uiteindelijk zal helpen tijd vrij te maken om te doen waar u het beste in bent: uw klanten bedienen.

De genoemde memo werd voor het eerst verkregen door CNBC. De aandelen van Morgan Stanley zijn maandag bijna 1,0% gedaald.

Financieel adviseurs kunnen veel tijd besparen

De AI-assistent zal snelle toegang mogelijk maken tot de database van de bank, die honderdduizend onderzoeksrapporten en andere relevante documenten bevat, aldus Jeff McMillan – hoofd Analytics, Data en Innovation bij Morgan Stanley Wealth Management.

Financiële adviseurs zullen zich nu meer kunnen concentreren op de interactie met hun klanten, omdat AI @ Morgan Stanley Assistant een aanzienlijk deel van hun tijd vrijmaakt, voegde hij eraan toe.

We zagen een kans die totaal ontwrichtend was, en ik denk dat we als organisatie niet achterop wilden raken.

Het nieuws komt ongeveer een paar maanden nadat Morgan Stanley marktkragende resultaten voor zijn tweede financiële kwartaal rapporteerde (lees hier meer).