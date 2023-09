De prijs van Chainlink (LINK) veerde maandag terug toen beleggers de dip kochten en het recente nieuws over het ecosysteem toejuichten. Het token steeg naar een hoogtepunt van $6,63, het hoogste niveau sinds 17 augustus. Het is dit jaar met meer dan 15% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Een leider in tokenisatie

Chainlink is het grootste orakel in de blockchain-industrie. Zijn belangrijkste rol is het verbinden van off-chain data met de on-chain omgeving. Als gevolg hiervan drijft het netwerk enkele van de grootste netwerken in de branche aan, zoals Uniswap en Aave.

Chainlink speelt ook een grote rol in de tokenisatie-industrie, waarvan investeerders denken dat deze de komende jaren zal blijven groeien. Veel grote bedrijven zijn al begonnen de sector te omarmen.

Ik schreef bijvoorbeeld onlangs dat de London Stock Exchange (LSE) overwoog om naar de sector over te stappen. Het doel is om tokenisatie te gebruiken om zijn producten en diensten aan een bredere groep mensen te leveren.

Vorige week voltooide ANZ, een van de grootste banken in Australië, zijn eerste transactie met tokenized activa. Het maakte gebruik van Chainlink’s Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) en zijn A$DC stablecoin.

In een aparte verklaring over X zei Chainlink dat de Deposit Trust & Clearing Corporation (DTCC) ook overweegt CCIP te gebruiken om de interoperabiliteit van tokenized assets te ontsluiten. DTCC is een belangrijke speler in de financiële wereld en verwerkt jaarlijks meer dan $2 biljard.

The Depository Trust & Clearing Corporation, the world’s largest securities settlement system processing $2+ quadrillion annually, is exploring Chainlink #CCIP to unlock tokenized asset interoperability.@The_DTCC’s Stephen Prosperi on the collaboration: https://t.co/DyqUc0miFH — Chainlink (@chainlink) September 15, 2023

Chainlink werkt ook samen met Swift, een toonaangevende organisatie die dagelijks miljarden dollars verwerkt. In een recente verklaring zei Swift dat de samenwerking met Chainlink en verschillende banken heeft aangetoond dat het één enkel toegangspunt tot meerdere netwerken kan bieden met behulp van de bestaande infrastructuur.

Daarom zijn analisten van mening dat Chainlink het potentieel heeft om een leidende speler te worden op het gebied van financiën en tokenisatie. Dit betekent dat het kan overleven, zelfs als andere sectoren in de blockchain, zoals NFT’s, terugdeinzen.

Prijsvoorspelling Chainlink

De dagelijkse grafiek laat zien dat de LINK-prijs deze maand een dubbelbodempatroon vormde op $5,73. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest nauwkeurige bullish signalen op de markt. Het is nu boven het belangrijkste weerstandsniveau van $6,45 gekomen, de halslijn van dit dubbele bodempatroon.

Het token is ook boven de voortschrijdende gemiddelden van 25 en 50 dagen gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar boven wijst. De prijs van Chainlink zal de komende dagen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op $7,91, het hoogste niveau op 10 augustus.