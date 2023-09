De aandelenkoers van AMC Entertainment (NYSE: AMC) is onbemind en ongewenst geworden. De aandelen daalden naar een dieptepunt van $7,71, dicht bij het laagste niveau ooit. Het is met ruim 89% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar en met ruim 99% ten opzichte van het hoogste niveau tijdens de pandemie.

Verwateringsmachine

Het bedrijf van AMC Entertainment is een van de grootste bedrijven in de entertainmentindustrie. Het bedrijf exploiteert het grootste bioscoopbedrijf in de Verenigde Staten. Als zodanig heeft het bedrijf aanzienlijk geleden tijdens de COVID-19-pandemie.

Een belangrijke uitdaging voor AMC-investeerders is dat het bedrijf is overgegaan in een van de grootste verwateringsmachines op Wall Street. Recentelijk zei het bedrijf dat het meer dan $300 miljoen had opgehaald door de eigen aandelen te verkopen.

In totaal heeft AMC het aantal uitstaande aandelen zien stijgen van 58,7 miljoen in juni 2022 naar ruim 158 miljoen. Het uitgeven van nieuwe aandelen is een van de ergste dingen die beleggers kunnen overkomen.

Het wordt vaak gezien als het tegenovergestelde van het terugkopen of terugkopen van aandelen, omdat het de bestaande aandeelhouders verwatert. Het verlaagt ook de winst per aandeel (EPS) van een bedrijf en leidt tot een zwakke aandelenkoers.

De aandelenkoers van AMC stortte ook in na het besluit van het bedrijf om preferente aandelen APE om te zetten in gewone aandelen AMC. Deze stap werd ook als zeer verwaterend gezien. In een verklaring zei het bedrijf dat de stap noodzakelijk was om een faillissement te voorkomen.

De uitdaging voor AMC is dat het nog steeds geld verbrandt. Uit de meest recente resultaten bleek dat het bedrijf ruim 435 miljoen dollar aan contant geld en kortetermijninvesteringen had. In dezelfde periode in 2022 had het meer dan $922 miljoen aan contanten.

Ondertussen dreigt het bedrijf tegenwind te krijgen vanwege de aanhoudende staking in Hollywood. Analisten zijn van mening dat een gebrek aan inhoud de omzet en winst de komende maanden kan schaden. Een waarschijnlijke katalysator zal de komende documentaire over Taylor Swift zijn die in de AMC-theaters zal worden vertoond.

Voorspelling AMC aandelenkoers

Mijn laatste voorspelling voor AMC klopte. De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het aandeel AMC de afgelopen jaren een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. De koers heeft een dalend kanaal gevormd dat in het zwart wordt weergegeven. Het is verplaatst naar de onderkant van dit kanaal.

AMC blijft onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 weken en 100 dagen. Het belangrijkste is dat de aandelen op $7,71 staan, een paar punten lager dan de belangrijkste steun van $10,95, het laagste punt in 2020.

Daarom lijkt de risico/opbrengstverhouding voor het aandeel voorlopig wat gunstig. Ik vermoed dat de aandelen waarschijnlijk zullen terugveren als kopers proberen de bovenkant van het kanaal opnieuw te testen op ongeveer $40. Dit betekent dat de aandelen met ruim 200% kunnen stijgen ten opzichte van het huidige niveau.

Het alternatieve scenario is waarin de aandelen blijven dalen, terwijl verkopers zich richten op de belangrijkste steun op $5.