Citigroup lanceert digitale tokenservice voor institutionele klanten

Citigroup heeft een nieuwe tokenservice gelanceerd in wat de nieuwste onderneming van de bank is op het gebied van digitale activa.

Citi Token Services is een door blockchain en smart contracts aangedreven dienst voor cashbeheer en handelsfinanciering voor institutionele klanten.

Volgens details die in een persbericht zijn gedeeld, zal de dienst een oplossing bieden die klantdeposito’s omzet in digitale tokens, waardoor directe geldoverdracht over de hele wereld mogelijk wordt. Citi vertrouwt voor de service op een interne private blockchain en klanten hoeven geen digitale portemonnees op te zetten. In plaats daarvan zal de oplossing worden gekoppeld aan de bestaande systemen van de bank.

Realtime transactiebankieren voor klanten

Copy link to section

Door tokenized stortingen te integreren zullen de klanten van de vermogensbeheerder van $1,72 biljoen profiteren van een geautomatiseerde handelsfinancieringsoplossing die 24/7 grensoverschrijdende betalingen en liquiditeit biedt. Citi Token Services is een onderdeel van de afdeling Treasury and Trade Solutions (TTS) van de investment banking-gigant.

Save

Shahmir Khaliq, het wereldwijde hoofd van de diensten van Citigroup, zei in een verklaring:

“De ontwikkeling van Citi Token Services maakt deel uit van onze reis om realtime, altijd beschikbare, volgende generatie transactiebankdiensten aan onze institutionele klanten te leveren. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met ons toonaangevende werk op het gebied van het Regulated Liability Network om interoperabele oplossingen voor digitale activa op multibankbasis te creëren.”

Volgens het persbericht komt Citi Token Services voort uit een samenwerking tussen het bedrijf, een kanaalautoriteit en de toonaangevende zeevrachtaanbieder Maersk. Het idee is om snellere op blockchain gebaseerde transacties naar het ecosysteem van handelsfinanciering te brengen. Met het platform krijgen klanten toegang tot directe betalingen, waardoor de afwikkelingsvertragingen die kenmerkend zijn voor traditionele grensoverschrijdende overboekingen aanzienlijk worden verminderd.

De nieuwste oplossing van Citigroup volgt op de deelname van het bedrijf aan een proefprogramma waarbij de Federal Reserve Bank of New York en verschillende mondiale banken betrokken waren. Het proof of concept voor het ‘Regulated Liability Network’ zorgde ervoor dat grote banken tokenized deposito’s uitrolden die via de centrale bank werden afgewikkeld.

In juni 2022 kondigde Citi een samenwerking aan met Metaco bij het ontwikkelen van een oplossing voor de bewaring van digitale activa voor institutionele klanten. In juni van dit jaar nam blockchainbedrijf Ripple Metaco over voor $250 miljoen, wat Citi ertoe aanzette de samenwerking met de bewaarmaatschappij te heroverwegen.