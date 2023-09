Disney gaat 60 miljard dollar investeren in parken en cruises

Walt Disney Co (NYSE: DIS) staat vanochtend in de belangstelling na de onthulling van plannen voor het enorm verhogen van de investeringen in parken en cruises.

Hoeveel gaat Disney investeren in parken en cruises?

Het entertainmentconglomeraat is nu van plan de komende tien jaar ongeveer $60 miljard aan dat bedrijf te besteden, zo blijkt uit de aanvraag die dinsdag bij de Securities & Exchange Commission is ingediend.

[Disney] ontwikkelt plannen om de investeringen in het uitbreiden en verbeteren van binnenlandse en internationale parken en capaciteit van cruisemaatschappijen te versnellen, [en] geeft prioriteit aan projecten die naar verwachting een sterk rendement zullen genereren.

Parken en cruises brachten in het derde financiële kwartaal $8,3 miljard aan inkomsten op voor Walt Disney Co – een stijging van 13% op jaarbasis, zoals Invezz in dit artikel rapporteerde.

De aandelen zijn momenteel bijna 30% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe begin februari.

Voorafgaand aan de aankondiging van vandaag had Disney plannen om ongeveer 30 miljard dollar alleen in zijn parken- en cruiseactiviteiten te investeren.

Het massamediabedrijf zal op zijn investeerdersdag later op dinsdag meer kleur geven aan zijn verhoogde investeringen in dat segment. De aanvraag bij de SEC meldt ook:

Wij zijn van mening dat de financiële toestand van [Disney] sterk is [met] voldoende middelen om de lopende operationele behoeften, contractuele verplichtingen, aankomende schulden en toekomstige kapitaaluitgaven te financieren.

Het nieuws komt ruim een maand nadat Disney samenwerkte met Penn Entertainment Inc om zijn Barstool Sportsbook opnieuw te lanceren onder de naam ESPN Bet (lees meer). Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating voor zijn aandelen.